ВСУ атаковали Краснодарский край беспилотниками. В двух районах загорелись хранилища с топливом, также повреждена вышка сотовой связи. Интерактивная карта спецоперации, ход боев, а также удары по регионам РФ — в материале URA.RU.
В двух районах Краснодарского края загорелись резервуары с топливом
Армия Украины атаковала Ейский, Ленинградский и Павловский районы. Загорелись хранилища топлива в станицах Павловской и Ленинградской. Незначительные повреждения получила вышка сотовой связи в Ейске. Согласно предварительной информации, никто не пострадал. Сколько украинских беспилотников использовалось для атаки — неизвестно.
Харьковское направление
Российские танки Т-72Б3М уничтожили опорные пункты, технику и склады боеприпасов ВСУ. Перед ударом воздушная разведка также обнаружила несколько военных автомобилей. По данным Минобороны РФ, противник даже не пытался их замаскировать. По информации военкоров, обстановка по линии боевого соприкосновения почти не изменилась.
Донецкое направление
Продолжаются бои в районе Константиновки, столкновения там происходят на окраинах города. В Красногоровке идет активная операция по вытеснению украинских сил. Также ВС РФ наступают в районе Карловки, пишет telegram-канал WarGonzo.
На часовоярском направлении российские войска укрепляют свои позиции, оттесняя украинские силы за пределы водоканала. Продолжаются боевые действия в микрорайоне «Новый» на восточной стороне города Часов-Яр.
Во время штурма Нью-Йорка российский боец подорвал дом с десантом ВСУ, который состоял из шести человек. Сам солдат ВС РФ остался жив, но получил контузию, сообщает WarGonzo.
Согласно данным Минобороны, ВС РФ уничтожили опорный пункт противника. По нему нанесено комплексное поражение: использовались расчеты противотанковых управляемых ракетных комплексов, танковые и артиллерийские подразделения. Также ВСУ потеряли бронированную и легкобронированную технику. Украинские солдаты бежали с позиций, бросив остатки техники и вооружения.
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