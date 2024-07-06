Ураган повлиял на полеты в Шереметьево

В аэропорту "Шереметьево" после урагана, обрушившегося на московский регион, могут быть внесены корректировки в расписание рейсов. О временных ограничениях, введенных в связи с непогодой, сообщили в пресс-службе аэропорта
"На текущий момент возможны корректировки в расписании авиаперевозчиков", — сообщил представитель авиагавани. По его словам, в период непогоды были введены временные ограничения на обслуживание вылетающих самолетов и пассажиров на аэродроме. Он отметил, что решения о прилетах и вылетах принимались исключительно командирами воздушных судов, которые действовали в целях безопасности людей.
В результате урагана, который прошел 5 июля, в отдельных районах Москвы выпало почти половина месячной нормы осадков. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, но пассажирам рекомендуется заранее уточнять информацию о времени вылета своих рейсов.
Ранее сообщалось, что в Москву пришел ураган «Орхан». Непогода накрывшая столицу России парализовала работу аэропорта Шереметьево.
Хорошая погода в Московский регион вернется уже на следующей неделе. Согласно словам прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, в понедельник, 8 июля, столбики термометров поднимутся до 27–28 градусов тепла. А со вторника в столицу возвратится 30-градусная жара, передает "Ридус".
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