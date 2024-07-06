Жители Кубани несут цветы и игрушки в память о погибшей при атаке ВСУ девочке

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Жители Краснодарского края несут игрушки на стихийный мемориал в память погибшей при атаке ВСУ девочке
Жители Краснодарского края несут игрушки на стихийный мемориал в память погибшей при атаке ВСУ девочке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае организовали стихийный мемориал в память о погибшей при обстреле ВСУ девочке. Об этом сообщил глава муниципального образования Максим Бондаренко. Все массовые мероприятия в районе отменены.

«В Приморско-Ахтарске жители организовали стихийный мемориал в память о трагически погибшей Насте», — сообщил Бондаренко в своем telegram-канале. Он также принес соболезнования родным ребенка. 

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Приморско-Ахтарск на Кубани с помощью БПЛА. В результате происшествия пострадали 6 человек, среди которых было два ребенка. Позже telegram-канал Baza сообщил, что от полученных травм погибла девочка шести лет. 

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Жители Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае организовали стихийный мемориал в память о погибшей при обстреле ВСУ девочке. Об этом сообщил глава муниципального образования Максим Бондаренко. Все массовые мероприятия в районе отменены. «В Приморско-Ахтарске жители организовали стихийный мемориал в память о трагически погибшей Насте», — сообщил Бондаренко в своем telegram-канале. Он также принес соболезнования родным ребенка.  Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Приморско-Ахтарск на Кубани с помощью БПЛА. В результате происшествия пострадали 6 человек, среди которых было два ребенка. Позже telegram-канал Baza сообщил, что от полученных травм погибла девочка шести лет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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