Жители Кубани несут цветы и игрушки в память о погибшей при атаке ВСУ девочке

Жители Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае организовали стихийный мемориал в память о погибшей при обстреле ВСУ девочке. Об этом сообщил глава муниципального образования Максим Бондаренко. Все массовые мероприятия в районе отменены.
«В Приморско-Ахтарске жители организовали стихийный мемориал в память о трагически погибшей Насте», — сообщил Бондаренко в своем telegram-канале. Он также принес соболезнования родным ребенка.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Приморско-Ахтарск на Кубани с помощью БПЛА. В результате происшествия пострадали 6 человек, среди которых было два ребенка. Позже telegram-канал Baza сообщил, что от полученных травм погибла девочка шести лет.
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