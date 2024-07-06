Телеведущая Екатерина Андреева рассказала о нападении маньяка

Телеведущая Екатерина Андреева отбилась от маньяка силой мысли
© Служба новостей «URA.RU»
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Телеведущая отбилась от преследователя с помощью силы мысли
Телеведущая отбилась от преследователя с помощью силы мысли Фото:

Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась о том, как смогла отбиться от преследователя силой мысли. Инцидент произошел после ночной смены, когда она выходила из телецентра "Останкино". 

«И тогда я включила энергетическую силу мысли, которая может отбить человека на несколько метров. Он отвалился, ударился головой, пошла кровь», — сообщила Андреева. Своим опытом она поделилась в интервью с автором youtube-канала «Света вокруг света» Светланой Бондарчук.

Андреева утверждает, что ее спасло увлечение восточными практиками тай-чи. Благодаря им она смогла мобилизовать свою энергетику в критический момент.

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Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась о том, как смогла отбиться от преследователя силой мысли. Инцидент произошел после ночной смены, когда она выходила из телецентра "Останкино".  «И тогда я включила энергетическую силу мысли, которая может отбить человека на несколько метров. Он отвалился, ударился головой, пошла кровь», — сообщила Андреева. Своим опытом она поделилась в интервью с автором youtube-канала «Света вокруг света» Светланой Бондарчук . Андреева утверждает, что ее спасло увлечение восточными практиками тай-чи. Благодаря им она смогла мобилизовать свою энергетику в критический момент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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