Телеведущая Екатерина Андреева рассказала о нападении маньяка

Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась о том, как смогла отбиться от преследователя силой мысли. Инцидент произошел после ночной смены, когда она выходила из телецентра "Останкино".
«И тогда я включила энергетическую силу мысли, которая может отбить человека на несколько метров. Он отвалился, ударился головой, пошла кровь», — сообщила Андреева. Своим опытом она поделилась в интервью с автором youtube-канала «Света вокруг света» Светланой Бондарчук.
Андреева утверждает, что ее спасло увлечение восточными практиками тай-чи. Благодаря им она смогла мобилизовать свою энергетику в критический момент.
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