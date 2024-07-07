ВСУ переплыли Днепр на бутылках, чтобы сдаться в плен российским военным. Видео

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Виды Москвы. Москва, питьевая вода, вода в бутылке
Украинские военные сделали плот из бутылок, чтобы покинуть страну Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Четверо украинских военных сделали самодельный плот, чтобы переплыть Днепр и тем самым покинуть свою страну. Они доплыли до части Херсонской области, находящейся под российским контролем и добровольно сдались в плен солдатам ВС РФ. Об этом сообщает один из источников в силовых структурах.

«Четверо украинских военных сделали самодельный плот из пустых пластиковых бутылок, переплыли Днепр с правого берега на левый и сдались в плен в Херсонской области», — передает источник в разговоре с РИА Новости. В настоящий момент Херсонская область разделена рекой, которая отделяет территории. На левом берегу — российские границы.

Украинцы нередко используют водную поверхность, чтобы сбежать из страны. Несколько человек с усилением мобилизации в стране пытались покинуть Украину по реке Тиса, граничащей с Румынией и спастись от мобилизации. Однако эти попытки не всегда оканчивались удачно. Украина отстала от плана мобилизации, передает RT. Ранее украинец на велосипеде приехал на позиции ВС России в Марьинке, передает 360.ru.

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Четверо украинских военных сделали самодельный плот, чтобы переплыть Днепр и тем самым покинуть свою страну. Они доплыли до части Херсонской области, находящейся под российским контролем и добровольно сдались в плен солдатам ВС РФ. Об этом сообщает один из источников в силовых структурах. «Четверо украинских военных сделали самодельный плот из пустых пластиковых бутылок, переплыли Днепр с правого берега на левый и сдались в плен в Херсонской области», — передает источник в разговоре с РИА Новости. В настоящий момент Херсонская область разделена рекой, которая отделяет территории. На левом берегу — российские границы. Украинцы нередко используют водную поверхность, чтобы сбежать из страны. Несколько человек с усилением мобилизации в стране пытались покинуть Украину по реке Тиса, граничащей с Румынией и спастись от мобилизации. Однако эти попытки не всегда оканчивались удачно. Украина отстала от плана мобилизации, передает RT. Ранее украинец на велосипеде приехал на позиции ВС России в Марьинке, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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