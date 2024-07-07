ВСУ переплыли Днепр на бутылках, чтобы сдаться в плен российским военным. Видео

07 июля 2024 в 07:58 Размер текста - 17 +

Украинские военные сделали плот из бутылок, чтобы покинуть страну Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Четверо украинских военных сделали самодельный плот, чтобы переплыть Днепр и тем самым покинуть свою страну. Они доплыли до части Херсонской области, находящейся под российским контролем и добровольно сдались в плен солдатам ВС РФ. Об этом сообщает один из источников в силовых структурах. «Четверо украинских военных сделали самодельный плот из пустых пластиковых бутылок, переплыли Днепр с правого берега на левый и сдались в плен в Херсонской области», — передает источник в разговоре с РИА Новости. В настоящий момент Херсонская область разделена рекой, которая отделяет территории. На левом берегу — российские границы. Украинцы нередко используют водную поверхность, чтобы сбежать из страны. Несколько человек с усилением мобилизации в стране пытались покинуть Украину по реке Тиса, граничащей с Румынией и спастись от мобилизации. Однако эти попытки не всегда оканчивались удачно. Украина отстала от плана мобилизации, передает RT. Ранее украинец на велосипеде приехал на позиции ВС России в Марьинке, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Четверо украинских военных сделали самодельный плот, чтобы переплыть Днепр и тем самым покинуть свою страну. Они доплыли до части Херсонской области, находящейся под российским контролем и добровольно сдались в плен солдатам ВС РФ. Об этом сообщает один из источников в силовых структурах. «Четверо украинских военных сделали самодельный плот из пустых пластиковых бутылок, переплыли Днепр с правого берега на левый и сдались в плен в Херсонской области», — передает источник в разговоре с РИА Новости. В настоящий момент Херсонская область разделена рекой, которая отделяет территории. На левом берегу — российские границы. Украинцы нередко используют водную поверхность, чтобы сбежать из страны. Несколько человек с усилением мобилизации в стране пытались покинуть Украину по реке Тиса, граничащей с Румынией и спастись от мобилизации. Однако эти попытки не всегда оканчивались удачно. Украина отстала от плана мобилизации, передает RT. Ранее украинец на велосипеде приехал на позиции ВС России в Марьинке, передает 360.ru.