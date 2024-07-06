Тюменец погиб ночью при пожаре в частном доме

В тушении принимали участие девять пожарных
В Тюмени во время пожара в частном доме в СНТ «Тюменец» погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС в telegram-канале.
«В третьем часу ночи 7 июля поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном на улице Сосновая в СНТ „Тюменец“. В результате происшествия погиб мужчина», — сообщается в ведомстве.
Во время прибытия пожарных огонь был замечен на всей территории дома. В тушении принимали участие девять сотрудников МЧС, а также было задействовано три единицы техники. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
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