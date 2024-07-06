06 июля 2024
05 июля 2024

Тюменец погиб ночью при пожаре в частном доме

© Служба новостей «URA.RU»
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В тушении принимали участие девять пожарных
В тушении принимали участие девять пожарных Фото:

В Тюмени во время пожара в частном доме в СНТ «Тюменец» погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС в telegram-канале. 

«В третьем часу ночи 7 июля поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном на улице Сосновая в СНТ „Тюменец“. В результате происшествия погиб мужчина», — сообщается в ведомстве.

Во время прибытия пожарных огонь был замечен на всей территории дома. В тушении принимали участие девять сотрудников МЧС, а также было задействовано три единицы техники. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. 

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В Тюмени во время пожара в частном доме в СНТ «Тюменец» погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС в telegram-канале.  «В третьем часу ночи 7 июля поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном на улице Сосновая в СНТ „Тюменец“. В результате происшествия погиб мужчина», — сообщается в ведомстве. Во время прибытия пожарных огонь был замечен на всей территории дома. В тушении принимали участие девять сотрудников МЧС, а также было задействовано три единицы техники. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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