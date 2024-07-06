06 июля 2024
05 июля 2024

В Тюмени мужчина набросился с ножом на продавца комиссионки

© Служба новостей «URA.RU»
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Неизвестный ранил продавца
Неизвестный ранил продавца Фото:

В Тюмени на Червишевском тракте, 15 мужчина ворвался с ножом в комиссионный магазин и набросился на продавца. Об этом журналисту URA.RU рассказали в пресс-службе областного УМВД.

«Мужчина 1999 года рождения, совершивший нападение, задержан. С ним работают сотрудники полиции», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По словам областного УМВД, продавец магазина выжил, однако был ранен. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу областного департамента здравоохранения. 

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В Тюмени на Червишевском тракте, 15 мужчина ворвался с ножом в комиссионный магазин и набросился на продавца. Об этом журналисту URA.RU рассказали в пресс-службе областного УМВД. «Мужчина 1999 года рождения, совершивший нападение, задержан. С ним работают сотрудники полиции», — рассказали в пресс-службе ведомства. По словам областного УМВД, продавец магазина выжил, однако был ранен. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу областного департамента здравоохранения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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