В Тюмени мужчина набросился с ножом на продавца комиссионки

Неизвестный ранил продавца
В Тюмени на Червишевском тракте, 15 мужчина ворвался с ножом в комиссионный магазин и набросился на продавца. Об этом журналисту URA.RU рассказали в пресс-службе областного УМВД.
«Мужчина 1999 года рождения, совершивший нападение, задержан. С ним работают сотрудники полиции», — рассказали в пресс-службе ведомства.
По словам областного УМВД, продавец магазина выжил, однако был ранен. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу областного департамента здравоохранения.
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