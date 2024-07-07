URA.RU наградили за работу на выставке-форуме «Россия»

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URA.RU стало единственным награжденным изданием, базирующимся вне Москвы
URA.RU стало единственным награжденным изданием, базирующимся вне Москвы Фото:

Информагентство URA.RU наградили за работу на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Главный редактор издания Диана Козлова подчеркнула, что агентство стало единственным не московским награжденным СМИ.

«URA.RU стало единственным награжденным изданием, базирующемся вне московского региона. Мы рассказывали о выставке жителям регионов — и не только УрФО. Благодаря, в том числе, нашей работе почти 40% гостей — а это более семи миллионов человек — решили приехать в столицу и познакомиться с выставкой лично», — сказала Диана Козлова.

Награды различным изданиям вручили на подведении итогов форума. Организаторы поблагодарили журналистов за популяризацию важной выставки и за то, что они смогли сделать ее запоминающейся и успешной.

Выставка «Россия» открылась еще 4 ноября 2023 года. Ее итоговые мероприятия продлятся с 4 по 8 июля. В день грандиозного концерта со звездными артистами «Россия нигде не заканчивается» ее посетило больше 200 тысяч человек. По словам председателя оргкомитета выставки Сергея Кириенко, она вошла в десятку самых посещаемых мест планеты — выставку посетили более 18 миллионов человек.

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Информагентство URA.RU наградили за работу на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Главный редактор издания Диана Козлова подчеркнула, что агентство стало единственным не московским награжденным СМИ. «URA.RU стало единственным награжденным изданием, базирующемся вне московского региона. Мы рассказывали о выставке жителям регионов — и не только УрФО. Благодаря, в том числе, нашей работе почти 40% гостей — а это более семи миллионов человек — решили приехать в столицу и познакомиться с выставкой лично», — сказала Диана Козлова. Награды различным изданиям вручили на подведении итогов форума. Организаторы поблагодарили журналистов за популяризацию важной выставки и за то, что они смогли сделать ее запоминающейся и успешной. Выставка «Россия» открылась еще 4 ноября 2023 года. Ее итоговые мероприятия продлятся с 4 по 8 июля. В день грандиозного концерта со звездными артистами «Россия нигде не заканчивается» ее посетило больше 200 тысяч человек. По словам председателя оргкомитета выставки Сергея Кириенко, она вошла в десятку самых посещаемых мест планеты — выставку посетили более 18 миллионов человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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