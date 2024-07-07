URA.RU наградили за работу на выставке-форуме «Россия»

Информагентство URA.RU наградили за работу на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Главный редактор издания Диана Козлова подчеркнула, что агентство стало единственным не московским награжденным СМИ.
«URA.RU стало единственным награжденным изданием, базирующемся вне московского региона. Мы рассказывали о выставке жителям регионов — и не только УрФО. Благодаря, в том числе, нашей работе почти 40% гостей — а это более семи миллионов человек — решили приехать в столицу и познакомиться с выставкой лично», — сказала Диана Козлова.
Награды различным изданиям вручили на подведении итогов форума. Организаторы поблагодарили журналистов за популяризацию важной выставки и за то, что они смогли сделать ее запоминающейся и успешной.
Выставка «Россия» открылась еще 4 ноября 2023 года. Ее итоговые мероприятия продлятся с 4 по 8 июля. В день грандиозного концерта со звездными артистами «Россия нигде не заканчивается» ее посетило больше 200 тысяч человек. По словам председателя оргкомитета выставки Сергея Кириенко, она вошла в десятку самых посещаемых мест планеты — выставку посетили более 18 миллионов человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.