Российские военные взяли под контроль населенный пункт Чигари в ДНР

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ВС РФ освободили Чигари в ДНР
ВС РФ освободили Чигари в ДНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ освободили от ВСУ еще один населенный пункт в Донецкой народной республике. Под контроль российских военных взят Чигари. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Чигари в Донецкой Народной Республике», — сообщили в ведомстве. Там же отметили, что за сутки бойцы ВС РФ отразили шесть атак ВСУ и нанесли поражение нескольким бригадам противника.

Ранее сообщалось, что российские войска зашли в поселок Сокол. Победы добились подразделения группировки войск «Центр», заняв населенный пункт, военные улучшили свое тактическое положение.

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ВС РФ освободили от ВСУ еще один населенный пункт в Донецкой народной республике. Под контроль российских военных взят Чигари. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Чигари в Донецкой Народной Республике», — сообщили в ведомстве. Там же отметили, что за сутки бойцы ВС РФ отразили шесть атак ВСУ и нанесли поражение нескольким бригадам противника. Ранее сообщалось, что российские войска зашли в поселок Сокол. Победы добились подразделения группировки войск «Центр», заняв населенный пункт, военные улучшили свое тактическое положение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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