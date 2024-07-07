Российские военные взяли под контроль населенный пункт Чигари в ДНР

ВС РФ освободили от ВСУ еще один населенный пункт в Донецкой народной республике. Под контроль российских военных взят Чигари. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Чигари в Донецкой Народной Республике», — сообщили в ведомстве. Там же отметили, что за сутки бойцы ВС РФ отразили шесть атак ВСУ и нанесли поражение нескольким бригадам противника.
Ранее сообщалось, что российские войска зашли в поселок Сокол. Победы добились подразделения группировки войск «Центр», заняв населенный пункт, военные улучшили свое тактическое положение.
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