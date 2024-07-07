ВС РФ освободили район, который был стартовой точкой в наступлении ВСУ: главное о СВО к 7 июля

Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Чигари в Донецкой Народной Республике. Как утверждает telegram-канал WarGonzo, подразделения группировки войск «Центр» освободили поселок, который ранее использовался ВСУ как стартовая точка для наступления. Главные новости о спецоперации к вечеру 7 июля — в материале URA.RU.
Освобождение Чигари
Российские войска освободили от ВСУ населенный пункт Чигари в ДНР. Ранее поселок использовался противником как стартовая точка для наступления, сообщил telegram-канал WarGonzo. В Минобороны РФ также отметили, что за сутки российские военные отразили шесть атак противника и нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ.
Противовоздушная оборона и пожары в Мелитополе
По информации городской администрации Мелитополя, система ПВО РФ сбила пять ракет HIMARS над городом. Осколки четырех ракет упали на севере города, вызвав возгорание сухой травы. Пожары были локализованы подразделениями МЧС, заявили в telegram-канале администрации Мелитополя.
Укрепление границы Украины и попытки уклонения от мобилизации
Возведен забор из колючей проволоки на украинском берегу реки Тисы. Это произошло на фоне попыток уклонения от мобилизации, когда уклонисты стараются пересечь границу вплавь или через горы, передает «Страна.ua». Украинские пограничники задержали четырех человек, пытавшихся переплыть реку на надувных кругах, и было зафиксировано не менее 40 случаев утопления при попытках переправы.
Расчет «Искандера» ликвидировал две установки ЗРК Patriot под Одессой
ВС РФ уничтожили две пусковые установки ЗРК «Patriot». Об этом сообщили в Минобороны страны. Расчет противника ликвидирован под Одессой, передает «Пятый канал». Российские войска также уничтожили радар обнаружения воздушных целей шведского производства «Giraffe». Также среди потерь противника: управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, два реактивных снаряда HIMARS производства США и 31 БПЛА.
Харьковское направление
Подразделения группировки войск «Север» атаковали по живой силе и технике различных бригад ВСУ в Харьковской области, что привело к значительным потерям противника. По словам Минобороны РФ, ВС РФ уничтожили боевые бронированные машины «Козак», HUMVEE производства США и три автомобиля.
Группировка войск «Запад» заняла более выгодные позиции и нанесла поражение формированиям ВСУ в ряде населенных пунктов, включая районы Харьковской и Донецкой Народных Республик, а также Луганской Народной Республики. В результате действий этой группировки противник потерял до 450 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.
Донецкое направление
Подразделения «Южной» группировки войск улучшили свое положение и нанесли удары по силам 24-й, 28-й, 93-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ. В результате были уничтожены танк и автомобили, а также две станции радиоэлектронной борьбы и девять полевых складов боеприпасов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.