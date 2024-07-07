Певец Мазаев был выписан из больницы после внезапной госпитализации

Мазаева выписали из больницы
Певец Сергей Мазаев выписался из больницы после срочной госпитализации перед концертом. Об этом сообщает представитель организатора концерта рок-группы «Моральный кодекс».
«Мазаев выписался из больницы в Калининграде», — передает представитель организатора концерта. Его слова приводит ТАСС.
Концерт группы «Моральный кодекс» должен был пройти в курортном Светлогорске 4 июля, однако перед представлением Мазаеву стало плохо и его госпитализировали. URA.RU подготовило подробный материал о жизни и творчестве певца.
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