Певец Мазаев был выписан из больницы после внезапной госпитализации

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Мазаева выписали из больницы
Мазаева выписали из больницы Фото:

Певец Сергей Мазаев выписался из больницы после срочной госпитализации перед концертом. Об этом сообщает представитель организатора концерта рок-группы «Моральный кодекс».

«Мазаев выписался из больницы в Калининграде», — передает представитель организатора концерта. Его слова приводит ТАСС.

Концерт группы «Моральный кодекс» должен был пройти в курортном Светлогорске 4 июля, однако перед представлением Мазаеву стало плохо и его госпитализировали. URA.RU подготовило подробный материал о жизни и творчестве певца.

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Певец Сергей Мазаев выписался из больницы после срочной госпитализации перед концертом. Об этом сообщает представитель организатора концерта рок-группы «Моральный кодекс». «Мазаев выписался из больницы в Калининграде», — передает представитель организатора концерта. Его слова приводит ТАСС. Концерт группы «Моральный кодекс» должен был пройти в курортном Светлогорске 4 июля, однако перед представлением Мазаеву стало плохо и его госпитализировали. URA.RU подготовило подробный материал о жизни и творчестве певца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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