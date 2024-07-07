Жителям 15 жилых домов в микрорайонах Заозерный, Рябково и Северный в Кургане 8 и 9 июля вернут горячую воду. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания (КГК).
«8 июля, в связи с тем, что был получен положительный результат гидравлических испытаний внутриквартальных сетей и ввода на тепловой пункт №144, возобновляется запуск горячего водоснабжения в 15 жилых домах в микрорайонах Заозерный, Рябково и Северный», — указано в посте telegram-канала КГК. ГВС будет появляться в домах постепенно, в течение 1-2 дней.
Список адресов, где возобновится подача горячей воды:
- ул. 3 микрорайон 2;
- ул. Бурова-Петрова 96, 96Г, 96Г к.1;
- ул. Карбышева 2, 4, 10;
- ул. Некрасова 30;
- ул. Алексеева 5, 5 к.1, 5 к.2, 15, 16, 16В, 16Г (с 9 июля).
Ранее URA.RU писало, что коммунальщики вернули горячую воду в десятках домов в микрорайон Рябково. При этом была отключена еще одна котельная до 15 июля.
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