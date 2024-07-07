07 июля 2024

В Кургане горячую воду вернут жителям Заозерного, Рябково и Северного. Список

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В Кургане в 15 домах вернут горячую воду
В Кургане в 15 домах вернут горячую воду Фото:

Жителям 15 жилых домов в микрорайонах Заозерный, Рябково и Северный в Кургане 8 и 9 июля вернут горячую воду. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания (КГК).

«8 июля, в связи с тем, что был получен положительный результат гидравлических испытаний внутриквартальных сетей и ввода на тепловой пункт №144, возобновляется запуск горячего водоснабжения в 15 жилых домах в микрорайонах Заозерный, Рябково и Северный», — указано в посте telegram-канала КГК. ГВС будет появляться в домах постепенно, в течение 1-2 дней. 

Список адресов, где возобновится подача горячей воды: 

  • ул. 3 микрорайон 2;
  • ул. Бурова-Петрова 96, 96Г, 96Г к.1;
  • ул. Карбышева 2, 4, 10;
  • ул. Некрасова 30;
  • ул. Алексеева 5, 5 к.1, 5 к.2, 15, 16, 16В, 16Г (с 9 июля).

Ранее URA.RU писало, что коммунальщики вернули горячую воду в десятках домов в микрорайон Рябково. При этом была отключена еще одна котельная до 15 июля. 

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Жителям 15 жилых домов в микрорайонах Заозерный, Рябково и Северный в Кургане 8 и 9 июля вернут горячую воду. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания (КГК). «8 июля, в связи с тем, что был получен положительный результат гидравлических испытаний внутриквартальных сетей и ввода на тепловой пункт №144, возобновляется запуск горячего водоснабжения в 15 жилых домах в микрорайонах Заозерный, Рябково и Северный», — указано в посте telegram-канала КГК. ГВС будет появляться в домах постепенно, в течение 1-2 дней.  Список адресов, где возобновится подача горячей воды:  Ранее URA.RU писало, что коммунальщики вернули горячую воду в десятках домов в микрорайон Рябково. При этом была отключена еще одна котельная до 15 июля. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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