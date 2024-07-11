Роспотребнадзор сообщил, что 417 человек заразились ботулизмом в России

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Форум "Россия-Африка" первый день. Санкт-Петербург, попова анна
Попова сообщила, что два человека умерли от ботулизма Фото:

В России ботулизмом заразились 417 человек. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Всего от ботулизма в РФ в 11 субъектах РФ пострадали 417 человек», — заявила Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Два человека умерли.

По ее словам, фасоль, которая стала причиной заболевания, закупалась за рубежом. Попова отметила, что нарушение всех правил и технологий привело к созданию опасного продукта, который стал источником вспышки ботулизма в РФ.

Ранее в России разработали новый препарат от ботулизма, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он добавил, что уже завершены доклинические исследования препарата и уже в ближайшее время начнутся клинические.

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В России ботулизмом заразились 417 человек. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Всего от ботулизма в РФ в 11 субъектах РФ пострадали 417 человек», — заявила Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Два человека умерли. По ее словам, фасоль, которая стала причиной заболевания, закупалась за рубежом. Попова отметила, что нарушение всех правил и технологий привело к созданию опасного продукта, который стал источником вспышки ботулизма в РФ. Ранее в России разработали новый препарат от ботулизма, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он добавил, что уже завершены доклинические исследования препарата и уже в ближайшее время начнутся клинические.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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