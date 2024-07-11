Роспотребнадзор сообщил, что 417 человек заразились ботулизмом в России

11 июля 2024 в 11:39 Размер текста - 17 +

Попова сообщила, что два человека умерли от ботулизма Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России ботулизмом заразились 417 человек. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Всего от ботулизма в РФ в 11 субъектах РФ пострадали 417 человек», — заявила Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Два человека умерли. По ее словам, фасоль, которая стала причиной заболевания, закупалась за рубежом. Попова отметила, что нарушение всех правил и технологий привело к созданию опасного продукта, который стал источником вспышки ботулизма в РФ. Ранее в России разработали новый препарат от ботулизма, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он добавил, что уже завершены доклинические исследования препарата и уже в ближайшее время начнутся клинические. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России ботулизмом заразились 417 человек. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Всего от ботулизма в РФ в 11 субъектах РФ пострадали 417 человек», — заявила Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Два человека умерли. По ее словам, фасоль, которая стала причиной заболевания, закупалась за рубежом. Попова отметила, что нарушение всех правил и технологий привело к созданию опасного продукта, который стал источником вспышки ботулизма в РФ. Ранее в России разработали новый препарат от ботулизма, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он добавил, что уже завершены доклинические исследования препарата и уже в ближайшее время начнутся клинические.