Роспотребнадзор сообщил, что 417 человек заразились ботулизмом в России

В России ботулизмом заразились 417 человек. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Всего от ботулизма в РФ в 11 субъектах РФ пострадали 417 человек», — заявила Попова на
По ее словам, фасоль, которая стала причиной заболевания, закупалась за рубежом. Попова отметила, что нарушение всех правил и технологий привело к созданию опасного продукта, который стал источником вспышки ботулизма в РФ.
Ранее в России разработали новый препарат от ботулизма, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он добавил, что уже завершены доклинические исследования препарата и уже в ближайшее время начнутся клинические.
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