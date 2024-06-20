В России разработали новый препарат от ботулизма (тяжелое заболевание, характеризующееся поражением нервной системы, преимущественно продолговатого и спинного мозга). Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Мы в течение последнего года разрабатывали новый препарат для лечения данного вида инфекции, это новый современный препарат», — сказал Мурашко, передает РИА Новости. Он добавил, что уже завершены доклинические исследования препарата и уже в ближайшее время начнутся клинические.
Ранее в Москве были зафиксированы множество случаев, когда люди обращались в больницы с жалобами на отравление, позже им поставили диагноз ботулизм. В ходе расследования выяснилось, что большинство пострадавших заказывали одну и ту же доставку еды. Позднее Мурашко рассказал, что в стационарах с ботулизмом в российских регионах находится 301 человек, передает «Национальная служба новостей».
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