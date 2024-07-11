Фитнес-тренер, обвиненный в изнасиловании екатеринбурженки, рвется на свободу

Суд в Екатеринбурге оставил под стражей фитнес-тренера, обвиненного в насилии

11 июля 2024 в 12:37 Размер текста - 17 +

Анатолию 29 лет, его задержали в мае Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский областной суд оставил под стражей фитнес-тренера Анатолия Р., обвиненного в изнасиловании студентки. В СИЗО он будет находиться до 2 августа, отметили URA.RU в пресс-службе инстанции. На суде в мае Анатолий заявлял, что девушка оговорила его. «Адвокат подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. По итогам закрытого судебного рассмотрения постановление суда признано законным и обоснованным, жалоба отклонена», — сообщили в облсуде. По версии следствия, Анатолий напал на студентку утром 2 мая. Он дождался пока ее мама — сожительница мужчины — уйдет из квартиры и пробрался туда. Спортсмен якобы душил ее и дважды изнасиловал. Спустя пару часов он заказал роллы и заставил жертву выйти вместе с ним на улицу к курьеру. В этот момент девушка сбежала и спряталась в супермаркете. Полицейские задержали Анатолия на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге. Он планировал скрыться от силовиков в Санкт-Петербурге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд оставил под стражей фитнес-тренера Анатолия Р., обвиненного в изнасиловании студентки. В СИЗО он будет находиться до 2 августа, отметили URA.RU в пресс-службе инстанции. На суде в мае Анатолий заявлял, что девушка оговорила его. «Адвокат подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. По итогам закрытого судебного рассмотрения постановление суда признано законным и обоснованным, жалоба отклонена», — сообщили в облсуде. По версии следствия, Анатолий напал на студентку утром 2 мая. Он дождался пока ее мама — сожительница мужчины — уйдет из квартиры и пробрался туда. Спортсмен якобы душил ее и дважды изнасиловал. Спустя пару часов он заказал роллы и заставил жертву выйти вместе с ним на улицу к курьеру. В этот момент девушка сбежала и спряталась в супермаркете. Полицейские задержали Анатолия на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге. Он планировал скрыться от силовиков в Санкт-Петербурге.