Фитнес-тренер, обвиненный в изнасиловании екатеринбурженки, рвется на свободу

Суд в Екатеринбурге оставил под стражей фитнес-тренера, обвиненного в насилии
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Мера пресечения Анатолию Рахимову в Кировском районном суде. Екатеринбург , арест, подсудимый, суд, избрание меры, рахимов анатолий
Анатолию 29 лет, его задержали в мае Фото:

Свердловский областной суд оставил под стражей фитнес-тренера Анатолия Р., обвиненного в изнасиловании студентки. В СИЗО он будет находиться до 2 августа, отметили URA.RU в пресс-службе инстанции. На суде в мае Анатолий заявлял, что девушка оговорила его.

«Адвокат подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. По итогам закрытого судебного рассмотрения постановление суда признано законным и обоснованным, жалоба отклонена», — сообщили в облсуде.

По версии следствия, Анатолий напал на студентку утром 2 мая. Он дождался пока ее мама — сожительница мужчины — уйдет из квартиры и пробрался туда. Спортсмен якобы душил ее и дважды изнасиловал. Спустя пару часов он заказал роллы и заставил жертву выйти вместе с ним на улицу к курьеру. В этот момент девушка сбежала и спряталась в супермаркете. Полицейские задержали Анатолия на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге. Он планировал скрыться от силовиков в Санкт-Петербурге.

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Свердловский областной суд оставил под стражей фитнес-тренера Анатолия Р., обвиненного в изнасиловании студентки. В СИЗО он будет находиться до 2 августа, отметили URA.RU в пресс-службе инстанции. На суде в мае Анатолий заявлял, что девушка оговорила его. «Адвокат подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. По итогам закрытого судебного рассмотрения постановление суда признано законным и обоснованным, жалоба отклонена», — сообщили в облсуде. По версии следствия, Анатолий напал на студентку утром 2 мая. Он дождался пока ее мама — сожительница мужчины — уйдет из квартиры и пробрался туда. Спортсмен якобы душил ее и дважды изнасиловал. Спустя пару часов он заказал роллы и заставил жертву выйти вместе с ним на улицу к курьеру. В этот момент девушка сбежала и спряталась в супермаркете. Полицейские задержали Анатолия на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге. Он планировал скрыться от силовиков в Санкт-Петербурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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