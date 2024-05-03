03 мая 2024

Екатеринбуржца, изнасиловавшего студентку, отправили за решетку. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Анатолию Рахимову в Кировском районном суде. Екатеринбург
Мужчина будет находиться в СИЗО до 2 июля 2024 года Фото:

Кировский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу 29-летнего Анатолия Р., который обвиняется в изнасиловании 22-летней студентки — дочери его бывшей сожительницы. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

Анатолию вменяют две тяжких статьи: ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). В СИЗО он будет находиться минимум до 2 июля. Свою вину он не признает. «Меня оговорили», — сказал в суде мужчина.

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Обвиненный в изнасиловании екатеринбурженки заявил, что смотрел с ней мультики

«Ответьте на вопрос, будет ли человек смотреть мультики, заказывать роллы, если тебя насилуют? Мы мультики смотрели. Потом спокойно вышли на улицу, оплатить роллы, а она убежала. Скотчем я ее не привязывал, плюс у нее все это время был телефон, она могла написать кому-то, если ее удерживают. Скрыться я не пытался. Я просто приехал на вокзал», — рассказал свою версию Анатолий. По его словам, заявление на него написала студентка, а не ее мама.

По версии следствия, утром 2 мая он дождался, пока она уйдет из квартиры. Открыл дверь ключом и набросился на спящую девушку: стал душить ее и дважды изнасиловал.

Днем он заказал роллы и заставил жертву выйти вместе с ним на улицу к курьеру. Благодаря этому девушке удалось сбежать и спрятаться в супермаркете. Оперативники задержали подозреваемого на железнодорожном вокзале. Он планировал скрыться от органов следствия, уехав в Санкт-Петербург.

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Кировский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу 29-летнего Анатолия Р., который обвиняется в изнасиловании 22-летней студентки — дочери его бывшей сожительницы. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. Анатолию вменяют две тяжких статьи: ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). В СИЗО он будет находиться минимум до 2 июля. Свою вину он не признает. «Меня оговорили», — сказал в суде мужчина. «Ответьте на вопрос, будет ли человек смотреть мультики, заказывать роллы, если тебя насилуют? Мы мультики смотрели. Потом спокойно вышли на улицу, оплатить роллы, а она убежала. Скотчем я ее не привязывал, плюс у нее все это время был телефон, она могла написать кому-то, если ее удерживают. Скрыться я не пытался. Я просто приехал на вокзал», — рассказал свою версию Анатолий. По его словам, заявление на него написала студентка, а не ее мама. По версии следствия, утром 2 мая он дождался, пока она уйдет из квартиры. Открыл дверь ключом и набросился на спящую девушку: стал душить ее и дважды изнасиловал. Днем он заказал роллы и заставил жертву выйти вместе с ним на улицу к курьеру. Благодаря этому девушке удалось сбежать и спрятаться в супермаркете. Оперативники задержали подозреваемого на железнодорожном вокзале. Он планировал скрыться от органов следствия, уехав в Санкт-Петербург.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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