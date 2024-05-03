Екатеринбуржца, изнасиловавшего студентку, отправили за решетку. Фото, видео

04 мая 2024 в 12:11 Размер текста - 17 +

Мужчина будет находиться в СИЗО до 2 июля 2024 года Фото: Илья Московец © URA.RU Кировский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу 29-летнего Анатолия Р., который обвиняется в изнасиловании 22-летней студентки — дочери его бывшей сожительницы. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. Анатолию вменяют две тяжких статьи: ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). В СИЗО он будет находиться минимум до 2 июля. Свою вину он не признает. «Меня оговорили», — сказал в суде мужчина. Новость по теме Обвиненный в изнасиловании екатеринбурженки заявил, что смотрел с ней мультики «Ответьте на вопрос, будет ли человек смотреть мультики, заказывать роллы, если тебя насилуют? Мы мультики смотрели. Потом спокойно вышли на улицу, оплатить роллы, а она убежала. Скотчем я ее не привязывал, плюс у нее все это время был телефон, она могла написать кому-то, если ее удерживают. Скрыться я не пытался. Я просто приехал на вокзал», — рассказал свою версию Анатолий. По его словам, заявление на него написала студентка, а не ее мама. По версии следствия, утром 2 мая он дождался, пока она уйдет из квартиры. Открыл дверь ключом и набросился на спящую девушку: стал душить ее и дважды изнасиловал. Днем он заказал роллы и заставил жертву выйти вместе с ним на улицу к курьеру. Благодаря этому девушке удалось сбежать и спрятаться в супермаркете. Оперативники задержали подозреваемого на железнодорожном вокзале. Он планировал скрыться от органов следствия, уехав в Санкт-Петербург. Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кировский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу 29-летнего Анатолия Р., который обвиняется в изнасиловании 22-летней студентки — дочери его бывшей сожительницы. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. Анатолию вменяют две тяжких статьи: ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). В СИЗО он будет находиться минимум до 2 июля. Свою вину он не признает. «Меня оговорили», — сказал в суде мужчина. «Ответьте на вопрос, будет ли человек смотреть мультики, заказывать роллы, если тебя насилуют? Мы мультики смотрели. Потом спокойно вышли на улицу, оплатить роллы, а она убежала. Скотчем я ее не привязывал, плюс у нее все это время был телефон, она могла написать кому-то, если ее удерживают. Скрыться я не пытался. Я просто приехал на вокзал», — рассказал свою версию Анатолий. По его словам, заявление на него написала студентка, а не ее мама. По версии следствия, утром 2 мая он дождался, пока она уйдет из квартиры. Открыл дверь ключом и набросился на спящую девушку: стал душить ее и дважды изнасиловал. Днем он заказал роллы и заставил жертву выйти вместе с ним на улицу к курьеру. Благодаря этому девушке удалось сбежать и спрятаться в супермаркете. Оперативники задержали подозреваемого на железнодорожном вокзале. Он планировал скрыться от органов следствия, уехав в Санкт-Петербург.