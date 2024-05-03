Кировский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу 29-летнего Анатолия Р., который обвиняется в изнасиловании 22-летней студентки — дочери его бывшей сожительницы. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.
Анатолию вменяют две тяжких статьи: ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). В СИЗО он будет находиться минимум до 2 июля. Свою вину он не признает. «Меня оговорили», — сказал в суде мужчина.
«Ответьте на вопрос, будет ли человек смотреть мультики, заказывать роллы, если тебя насилуют? Мы мультики смотрели. Потом спокойно вышли на улицу, оплатить роллы, а она убежала. Скотчем я ее не привязывал, плюс у нее все это время был телефон, она могла написать кому-то, если ее удерживают. Скрыться я не пытался. Я просто приехал на вокзал», — рассказал свою версию Анатолий. По его словам, заявление на него написала студентка, а не ее мама.
По версии следствия, утром 2 мая он дождался, пока она уйдет из квартиры. Открыл дверь ключом и набросился на спящую девушку: стал душить ее и дважды изнасиловал.
Днем он заказал роллы и заставил жертву выйти вместе с ним на улицу к курьеру. Благодаря этому девушке удалось сбежать и спрятаться в супермаркете. Оперативники задержали подозреваемого на железнодорожном вокзале. Он планировал скрыться от органов следствия, уехав в Санкт-Петербург.
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