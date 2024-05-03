Обвиненный в изнасиловании екатеринбурженки заявил, что смотрел с ней мультики

04 мая 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

В суде мужчине выбирают меру пресечения Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбуржец Анатолий Р., которого обвинили в изнасиловании студентки (дочери его бывшей сожительницы), в суде, где ему выбирают меру пресечения, заявил, что его оговорили. Он сказал, что в тот день смотрел мультики с 22-летней студенткой. «Ответьте на вопрос, будет ли человек смотреть мультики, заказывать роллы, если тебя насилуют? Мы мультики смотрели. Потом спокойно вышли на улицу, оплатить роллы, а она убежала. Скотчем я ее не привязывал, плюс у нее все это время был телефон, она могла написать кому-то, если ее удерживают. Скрыться я не пытался. Я просто приехал на вокзал», — рассказал URA.RU свою версию Анатолий. По его словам, студентка не хотела, чтобы ее мама узнала, что она занималась сексом с ним. «Заявление написала девушка», — добавил он. Оперативники задержали Анатолия на железнодорожном вокзале. Силовики считают, что он пытался скрыться, уехав в Санкт-Петербург. В квартиру к девушке он пришел утром 2 мая, якобы набросился на нее и дважды изнасиловал. Она сумела убежать от него, когда они вместе вышли на улицу оплатить роллы. Студентка скрылась в ближайшем супермаркете. В пресс-службе СКР отказались от комментария по теме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец Анатолий Р., которого обвинили в изнасиловании студентки (дочери его бывшей сожительницы), в суде, где ему выбирают меру пресечения, заявил, что его оговорили. Он сказал, что в тот день смотрел мультики с 22-летней студенткой. «Ответьте на вопрос, будет ли человек смотреть мультики, заказывать роллы, если тебя насилуют? Мы мультики смотрели. Потом спокойно вышли на улицу, оплатить роллы, а она убежала. Скотчем я ее не привязывал, плюс у нее все это время был телефон, она могла написать кому-то, если ее удерживают. Скрыться я не пытался. Я просто приехал на вокзал», — рассказал URA.RU свою версию Анатолий. По его словам, студентка не хотела, чтобы ее мама узнала, что она занималась сексом с ним. «Заявление написала девушка», — добавил он. Оперативники задержали Анатолия на железнодорожном вокзале. Силовики считают, что он пытался скрыться, уехав в Санкт-Петербург. В квартиру к девушке он пришел утром 2 мая, якобы набросился на нее и дважды изнасиловал. Она сумела убежать от него, когда они вместе вышли на улицу оплатить роллы. Студентка скрылась в ближайшем супермаркете. В пресс-службе СКР отказались от комментария по теме.