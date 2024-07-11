Риелторы назвали квартиры, которые быстрее продаются на вторичном рынке ХМАО

«Этажи»: чаще всего покупателей в ХМАО интересуют квартиры с готовой кухней
© Служба новостей «URA.RU»
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Покупатели стали чаще обращать внимание на квартиры с готовыми кухнями
Покупатели стали чаще обращать внимание на квартиры с готовыми кухнями Фото:

Чаще всего при покупке жилья на вторичном рынке жители ХМАО стали интересоваться квартирами с готовыми кухнями. Об этом URA.RU рассказали риелторы компании «Этажи».

«На вторичном рынке все больше покупатели склоняются к формату „заезжай и живи“. Как на фоне удорожания мебели, так и роста цен на технику. Особенно интересуют покупателей квартиры с готовыми кухнями. Если, например, людям не очень нравятся чужие диваны или кровати, то к полностью готовой к проживанию кухне совсем иное отношение», — пояснили журналисту агентства в компании.

Похожий тренд прослеживается на югорском рынке арендной недвижимости. Арендодатели стали чаще обращать внимание на мебель с которой сдается жилье. «В аренде уходит мода на „бабушкины квартиры“. Чаще интересуются хорошо обставленным жильем или наоборот пустым», — добавляют эксперты.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО жители стали активно продавать квартиры. Среди всех операций с недвижимостью югорчане чаще обращаются к риелторам за продажей «вторички». 

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Чаще всего при покупке жилья на вторичном рынке жители ХМАО стали интересоваться квартирами с готовыми кухнями. Об этом URA.RU рассказали риелторы компании «Этажи». «На вторичном рынке все больше покупатели склоняются к формату „заезжай и живи“. Как на фоне удорожания мебели, так и роста цен на технику. Особенно интересуют покупателей квартиры с готовыми кухнями. Если, например, людям не очень нравятся чужие диваны или кровати, то к полностью готовой к проживанию кухне совсем иное отношение», — пояснили журналисту агентства в компании. Похожий тренд прослеживается на югорском рынке арендной недвижимости. Арендодатели стали чаще обращать внимание на мебель с которой сдается жилье. «В аренде уходит мода на „бабушкины квартиры“. Чаще интересуются хорошо обставленным жильем или наоборот пустым», — добавляют эксперты. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО жители стали активно продавать квартиры. Среди всех операций с недвижимостью югорчане чаще обращаются к риелторам за продажей «вторички». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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