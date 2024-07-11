Риелторы назвали квартиры, которые быстрее продаются на вторичном рынке ХМАО

Чаще всего при покупке жилья на вторичном рынке жители ХМАО стали интересоваться квартирами с готовыми кухнями. Об этом URA.RU рассказали риелторы компании «Этажи».
«На вторичном рынке все больше покупатели склоняются к формату „заезжай и живи“. Как на фоне удорожания мебели, так и роста цен на технику. Особенно интересуют покупателей квартиры с готовыми кухнями. Если, например, людям не очень нравятся чужие диваны или кровати, то к полностью готовой к проживанию кухне совсем иное отношение», — пояснили журналисту агентства в компании.
Похожий тренд прослеживается на югорском рынке арендной недвижимости. Арендодатели стали чаще обращать внимание на мебель с которой сдается жилье. «В аренде уходит мода на „бабушкины квартиры“. Чаще интересуются хорошо обставленным жильем или наоборот пустым», — добавляют эксперты.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО жители стали активно продавать квартиры. Среди всех операций с недвижимостью югорчане чаще обращаются к риелторам за продажей «вторички».
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