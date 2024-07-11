Брошенная Кридом уральская модель впервые показала сына. Фото

Модель Дарья Клюкина из Карпинска опубликовала первые фото сына
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Дарья Клюкина в МЕГЕ. Екатеринбург, клюкина дарья
Дарья Клюкина родила сына в апреле Фото:

Участница шоу «Холостяк» с артистом Егором Кридом и модель Дарья Клюкина (родом из Карпинска, Свердловская область) впервые за 2,5 месяца показала новорожденного сына. Фото девушка опубликовала в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России).

«Мой сахара кусочек», — кратко подписала фотографии девушка. Подписчики оставляют радостные комментарии: «Какие вы прекрасные, счастья малышу», «Какая она милая со своим лапушкой», «Ну что за милости, как же тебе к лицу материнство». Сын у Клюкиной родился 18 апреля.

Клюкина стала победительницей «Холостяка» в 2017 году, тогда завидным женихом был певец Егор Крид. Но после проекта музыкант бросил девушку. В 2019 году модель вышла замуж за топ-менеджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова, с которым познакомилась сразу после шоу, свадьба прошла в Италии.

Фото:

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Участница шоу «Холостяк» с артистом Егором Кридом и модель Дарья Клюкина (родом из Карпинска, Свердловская область) впервые за 2,5 месяца показала новорожденного сына. Фото девушка опубликовала в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России). «Мой сахара кусочек», — кратко подписала фотографии девушка. Подписчики оставляют радостные комментарии: «Какие вы прекрасные, счастья малышу», «Какая она милая со своим лапушкой», «Ну что за милости, как же тебе к лицу материнство». Сын у Клюкиной родился 18 апреля. Клюкина стала победительницей «Холостяка» в 2017 году, тогда завидным женихом был певец Егор Крид. Но после проекта музыкант бросил девушку. В 2019 году модель вышла замуж за топ-менеджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова, с которым познакомилась сразу после шоу, свадьба прошла в Италии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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