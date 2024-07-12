Япония изменила свою позицию по потерям военной мощи РФ на Украине

Доклад по обороне Японии: Россия не потеряла боевую мощь на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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В Японии больше не считают, что РФ потеряла военную мощь в ходе украинского конфликта
В Японии больше не считают, что РФ потеряла военную мощь в ходе украинского конфликта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Правительство Японии уверено, что РФ не потеряла боевую мощь в рамках проведения спецоперации на Украине. Эта информация содержится в докладе по обороне страны (Белая книга). Годом ранее представители профильного японского министерства докладывали о снижение военной силы России.

«Япония больше не считает, что Россия потеряла военную мощь на Украине», — данные японского отчета проанализировало РИА Новости. Книга в пятницу была представлена на рассмотрение японского правительства.

В прошлом году премьер-министр Японии Фумио Кисида заявлял, что конфликт вокруг Украины будет иметь затяжной характер, поэтому странам G7 важно вместе поддерживать Киев. После завершения СВО Япония пожалеет о выбранном антироссийском курсе, предупреждал японский экс-дипломат Укэру Магосаки. Ранее он высказывался о бессмысленности поддержки Украины.

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Правительство Японии уверено, что РФ не потеряла боевую мощь в рамках проведения спецоперации на Украине. Эта информация содержится в докладе по обороне страны (Белая книга). Годом ранее представители профильного японского министерства докладывали о снижение военной силы России. «Япония больше не считает, что Россия потеряла военную мощь на Украине», — данные японского отчета проанализировало РИА Новости. Книга в пятницу была представлена на рассмотрение японского правительства. В прошлом году премьер-министр Японии Фумио Кисида заявлял, что конфликт вокруг Украины будет иметь затяжной характер, поэтому странам G7 важно вместе поддерживать Киев. После завершения СВО Япония пожалеет о выбранном антироссийском курсе, предупреждал японский экс-дипломат Укэру Магосаки. Ранее он высказывался о бессмысленности поддержки Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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