Правительство Японии уверено, что РФ не потеряла боевую мощь в рамках проведения спецоперации на Украине. Эта информация содержится в докладе по обороне страны (Белая книга). Годом ранее представители профильного японского министерства докладывали о снижение военной силы России.
«Япония больше не считает, что Россия потеряла военную мощь на Украине», — данные японского отчета проанализировало РИА Новости. Книга в пятницу была представлена на рассмотрение японского правительства.
В прошлом году премьер-министр Японии Фумио Кисида заявлял, что конфликт вокруг Украины будет иметь затяжной характер, поэтому странам G7 важно вместе поддерживать Киев. После завершения СВО Япония пожалеет о выбранном антироссийском курсе, предупреждал японский экс-дипломат Укэру Магосаки. Ранее он высказывался о бессмысленности поддержки Украины.
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