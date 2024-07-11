11 июля 2024

Челябинский губернатор Текслер поцеловал Ларису Долину в щечку. Видео

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Текслер вручил букеты всем исполнителям фестиваля
Текслер вручил букеты всем исполнителям фестиваля Фото:

В Челябинске 11 июля на «Курчатов фесте» губернатор региона Алексей Текслер поцеловал народную артистку РФ Ларису Долину в щеку и подарил ей большой букет цветов. Текслер также вручил цветы другим участникам первого дня фестиваля, передает корреспондент URA.RU.

«Дорогая Лариса Александровна, приезжайте к нам чаще! Мы вас очень любим», — сказал Алексей Текслер. После речи глава региона вручил букет артистке и поцеловал ее в щечку.

Текслер также подарил цветы другим участникам фестиваля — музыканту Олега Аккуратову и дирижеру Михаилу Перевалову. На фестивале Аккуратов исполнил несколько песен собственного сочинения. После него на сцену вышла Долина. У них была совместная программа. Также на мероприятии народная артистка РФ спела песню, посвященную оперному певцу Дмитрию Хворостовскому.

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В Челябинске 11 июля на «Курчатов фесте» губернатор региона Алексей Текслер поцеловал народную артистку РФ Ларису Долину в щеку и подарил ей большой букет цветов. Текслер также вручил цветы другим участникам первого дня фестиваля, передает корреспондент URA.RU. «Дорогая Лариса Александровна, приезжайте к нам чаще! Мы вас очень любим», — сказал Алексей Текслер. После речи глава региона вручил букет артистке и поцеловал ее в щечку. Текслер также подарил цветы другим участникам фестиваля — музыканту Олега Аккуратову и дирижеру Михаилу Перевалову. На фестивале Аккуратов исполнил несколько песен собственного сочинения. После него на сцену вышла Долина. У них была совместная программа. Также на мероприятии народная артистка РФ спела песню, посвященную оперному певцу Дмитрию Хворостовскому.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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