В Челябинске 11 июля на «Курчатов фесте» губернатор региона Алексей Текслер поцеловал народную артистку РФ Ларису Долину в щеку и подарил ей большой букет цветов. Текслер также вручил цветы другим участникам первого дня фестиваля, передает корреспондент URA.RU.
«Дорогая Лариса Александровна, приезжайте к нам чаще! Мы вас очень любим», — сказал Алексей Текслер. После речи глава региона вручил букет артистке и поцеловал ее в щечку.
Текслер также подарил цветы другим участникам фестиваля — музыканту Олега Аккуратову и дирижеру Михаилу Перевалову. На фестивале Аккуратов исполнил несколько песен собственного сочинения. После него на сцену вышла Долина. У них была совместная программа. Также на мероприятии народная артистка РФ спела песню, посвященную оперному певцу Дмитрию Хворостовскому.
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