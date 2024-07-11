Народная артистка РФ Лариса Долина исполнила в рамках второго «Курчатов феста» в Челябинске песню, посвященную оперному певцу Дмитрию Хворостовскому. Эстрадная певица при этом отметила профессионализм государственного симфонического оркестра Челябинской области.
«Если в мире есть любовь, то у нее твой голос… Ушел, и мое сердце раскололось навсегда», — спела Лариса Долина со сцены «Курчатов феста» под открытым небом на площади Науки возле памятника Игоря Курчатова.
Также Лариса Долина отметила профессионализм государственного симфонического оркестра Челябинской области. Она заявила, что красивое и гармоничное звучание коллектива — заслуга его дирижера Михаила Перевалова.
«Курчатов фест» посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он подчеркнул, что в регионе началась новая большая культурная традиция — проводить музыкальный фестиваль ежегодно. Он поздравив всех участников мероприятия с этим событием.
Как сообщало URA.RU ранее, «Курчатов фест» проводится в Челябинске уже второй раз. Главными гостями сегодняшнего вечера стала Народная артистка РФ Лариса Долина и композитор, джазовый импровизатор Олег Аккуратов. В своей речи Аккуратов назвал «Курчатов фест» прекрасным и замечательным.
Губернатор Алексей Текслер поздравил челябинцев с появлением в регионе новой культурной традиции
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Народная артистка РФ Лариса Долина исполнила в рамках второго «Курчатов феста» в Челябинске песню, посвященную оперному певцу Дмитрию Хворостовскому. Эстрадная певица при этом отметила профессионализм государственного симфонического оркестра Челябинской области. «Если в мире есть любовь, то у нее твой голос… Ушел, и мое сердце раскололось навсегда», — спела Лариса Долина со сцены «Курчатов феста» под открытым небом на площади Науки возле памятника Игоря Курчатова. Также Лариса Долина отметила профессионализм государственного симфонического оркестра Челябинской области. Она заявила, что красивое и гармоничное звучание коллектива — заслуга его дирижера Михаила Перевалова. «Курчатов фест» посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он подчеркнул, что в регионе началась новая большая культурная традиция — проводить музыкальный фестиваль ежегодно. Он поздравив всех участников мероприятия с этим событием. Как сообщало URA.RU ранее, «Курчатов фест» проводится в Челябинске уже второй раз. Главными гостями сегодняшнего вечера стала Народная артистка РФ Лариса Долина и композитор, джазовый импровизатор Олег Аккуратов. В своей речи Аккуратов назвал «Курчатов фест» прекрасным и замечательным.