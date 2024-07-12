Адвокат обжаловал арест екатеринбургского правозащитника Соколова

Сторона защиты обжаловала арест екатеринбургского правозащитника Алексея Соколова, которого обвиняют в распространении экстремистских материалов. Об этом URA.RU сообщил сын юриста Евгений.
«Апелляционная жалоба подана в Свердловский областной суд. Когда ее рассмотрят, пока неизвестно», — отметил Соколов.
О задержании Соколова стало известно утром 5 июля. В тот день обыски также проходили у Евгения и коллеги Алексея — Ларисы Захаровой. Соколов-младший стал свидетелем по делу. Следствие считает, что Алексей публиковал в telegram-канале «Правозащитники Урала» посты, в которых отражал недостоверные факты о деятельности свердловского ГУФСИН, а также ставил ссылки на Facebook (принадлежит Meta, запрещена и признана экстремистской в РФ). Обвиняемый вину не признает, сейчас он находится в СИЗО-1. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
По некоторым данным, уголовное дело в отношении Соколова было возбуждено 2 июля — после того, как он рассказал URA.RU, что сотрудники ИК-10 якобы избили заключенного. В ГУФСИН слова правозащитника опровергли.
Соколов известен тем, что работает с осужденными и добивается для них хороших условий в исправительных колониях. Ранее был судим. Осенью прошлого года его арестовали на пять суток из-за размещения на сайте логотипа (и гиперссылки) Facebook (принадлежит Meta, компания в РФ признана экстремистской, ее деятельность запрещена). Он стал первым россиянином, который получил арест за это.
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