В Екатеринбурге закрывается скандальный гей-клуб*

12 июля 2024 в 18:29 Размер текста - 17 +

Представители клуба зовут посетителей на последнюю вечеринку Фото: Илья Московец © URA.RU Спустя восемь лет в Екатеринбурге свою работу прекращает гей-клуб* (Движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией) Fame, который не раз попадал в скандальные истории. О закрытии сообщают представители площадки в своих соцсетях. «Настала пора расстаться. Да, это не слоган для привлечения внимания — это чистая правда. Наше время подошло к концу и скоро Fame закроет двери навсегда… Это не только закрытие клуба — это конец эпохи и ее нужно как следует проводить» — говорится в посте клуба. Последняя вечеринка пройдет в ближайшие выходные. Fame попадал в повестку в негативном ключе несколько раз. В 2022 году один из артистов — транссексуал — спел гимн РФ с ЛГБТ-флагом*, спустя несколько месяцев силовики нашли детей среди посетителей клуба. Год назад ОМОН нагрянул на площадку и провел профилактический рейд. В последний раз клуб появлялся в повестке этой зимой — тогда стало известно, что гостям запретили снимать вечеринке на телефон. *Движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спустя восемь лет в Екатеринбурге свою работу прекращает гей-клуб* (Движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией) Fame, который не раз попадал в скандальные истории. О закрытии сообщают представители площадки в своих соцсетях. «Настала пора расстаться. Да, это не слоган для привлечения внимания — это чистая правда. Наше время подошло к концу и скоро Fame закроет двери навсегда… Это не только закрытие клуба — это конец эпохи и ее нужно как следует проводить» — говорится в посте клуба. Последняя вечеринка пройдет в ближайшие выходные. Fame попадал в повестку в негативном ключе несколько раз. В 2022 году один из артистов — транссексуал — спел гимн РФ с ЛГБТ-флагом*, спустя несколько месяцев силовики нашли детей среди посетителей клуба. Год назад ОМОН нагрянул на площадку и провел профилактический рейд. В последний раз клуб появлялся в повестке этой зимой — тогда стало известно, что гостям запретили снимать вечеринке на телефон. *Движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией