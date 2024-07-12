В Екатеринбурге закрывается скандальный гей-клуб*

Спустя восемь лет в Екатеринбурге свою работу прекращает гей-клуб* (Движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией) Fame, который не раз попадал в скандальные истории. О закрытии сообщают представители площадки в своих соцсетях.
«Настала пора расстаться. Да, это не слоган для привлечения внимания — это чистая правда. Наше время подошло к концу и скоро Fame закроет двери навсегда… Это не только закрытие клуба — это конец эпохи и ее нужно как следует проводить» — говорится в посте клуба. Последняя вечеринка пройдет в ближайшие выходные.
Fame попадал в повестку в негативном ключе несколько раз. В 2022 году один из артистов — транссексуал — спел гимн РФ с ЛГБТ-флагом*, спустя несколько месяцев силовики нашли детей среди посетителей клуба. Год назад ОМОН нагрянул на площадку и провел профилактический рейд. В последний раз клуб появлялся в повестке этой зимой — тогда стало известно, что гостям запретили снимать вечеринке на телефон.
*Движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией
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