В Екатеринбурге закрывается скандальный гей-клуб*

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Blue Velvet в «Фабрике». Екатеринбург, эротика, бдсм, бдсм вечеринка, blue velvet, секс вечеринка
Представители клуба зовут посетителей на последнюю вечеринку Фото:

Спустя восемь лет в Екатеринбурге свою работу прекращает гей-клуб* (Движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией) Fame, который не раз попадал в скандальные истории. О закрытии сообщают представители площадки в своих соцсетях.

«Настала пора расстаться. Да, это не слоган для привлечения внимания — это чистая правда. Наше время подошло к концу и скоро Fame закроет двери навсегда… Это не только закрытие клуба — это конец эпохи и ее нужно как следует проводить» — говорится в посте клуба. Последняя вечеринка пройдет в ближайшие выходные.

Fame попадал в повестку в негативном ключе несколько раз. В 2022 году один из артистов — транссексуал — спел гимн РФ с ЛГБТ-флагом*, спустя несколько месяцев силовики нашли детей среди посетителей клуба. Год назад ОМОН нагрянул на площадку и провел профилактический рейд. В последний раз клуб появлялся в повестке этой зимой — тогда стало известно, что гостям запретили снимать вечеринке на телефон.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией

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Спустя восемь лет в Екатеринбурге свою работу прекращает гей-клуб* (Движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией) Fame, который не раз попадал в скандальные истории. О закрытии сообщают представители площадки в своих соцсетях. «Настала пора расстаться. Да, это не слоган для привлечения внимания — это чистая правда. Наше время подошло к концу и скоро Fame закроет двери навсегда… Это не только закрытие клуба — это конец эпохи и ее нужно как следует проводить» — говорится в посте клуба. Последняя вечеринка пройдет в ближайшие выходные. Fame попадал в повестку в негативном ключе несколько раз. В 2022 году один из артистов — транссексуал — спел гимн РФ с ЛГБТ-флагом*, спустя несколько месяцев силовики нашли детей среди посетителей клуба. Год назад ОМОН нагрянул на площадку и провел профилактический рейд. В последний раз клуб появлялся в повестке этой зимой — тогда стало известно, что гостям запретили снимать вечеринке на телефон. *Движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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