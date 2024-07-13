Самолет из Нижневартовска, просивший об аварийной посадке, сел в Минводах

Sukhoi Superjet-100 из Нижневартовска благополучно приземлился в Минводах
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет авиакомпании "Азимут" штатно приземлился в Минводах
Самолет авиакомпании "Азимут" штатно приземлился в Минводах Фото:

Готовившийся к аварийной посадке самолет Sukhoi Superjet-100, летевший из Нижневартовска (ХМАО), сел в Минеральных Водах. Представители авиакомпании «Азимут» заявили, что посадка прошла в штатном режиме.

«Самолет авиакомпании „Азимут“, выполнявший рейс Нижневартовск — Минеральные Воды, приземлился в аэропорту назначения. Посадка прошла в штатном режиме», — передает ТАСС комментарий авиакомпании.

Ранее сообщалось, что самолет готовится к аварийной посадке из-за отказа генератора. На борту находились 103 пассажира.

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Готовившийся к аварийной посадке самолет Sukhoi Superjet-100, летевший из Нижневартовска (ХМАО), сел в Минеральных Водах. Представители авиакомпании «Азимут» заявили, что посадка прошла в штатном режиме. «Самолет авиакомпании „Азимут“, выполнявший рейс Нижневартовск — Минеральные Воды, приземлился в аэропорту назначения. Посадка прошла в штатном режиме», — передает ТАСС комментарий авиакомпании. Ранее сообщалось, что самолет готовится к аварийной посадке из-за отказа генератора. На борту находились 103 пассажира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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