Самолет из Нижневартовска, просивший об аварийной посадке, сел в Минводах

Самолет авиакомпании "Азимут" штатно приземлился в Минводах
Готовившийся к аварийной посадке самолет Sukhoi Superjet-100, летевший из Нижневартовска (ХМАО), сел в Минеральных Водах. Представители авиакомпании «Азимут» заявили, что посадка прошла в штатном режиме.
«Самолет авиакомпании „Азимут“, выполнявший рейс Нижневартовск — Минеральные Воды, приземлился в аэропорту назначения. Посадка прошла в штатном режиме», — передает ТАСС комментарий авиакомпании.
Ранее сообщалось, что самолет готовится к аварийной посадке из-за отказа генератора. На борту находились 103 пассажира.
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