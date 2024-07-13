Армия РФ ликвидировала операторов ВСУ, снимавших на видео убийство раненых

Российские военные нашли и ликвидировали вражескую группу операторов БПЛА, которая выкладывала в Интернет видео с ударами по раненым военнослужащим ВС РФ и гражданским объектам. Об этом рассказал командир специального подразделения «Царские волки» Дмитрий Рогозин.
«Это те самые смешливые и безжалостные убийцы, которые выкладывали видео, как они атакуют гражданские автомобили, комбайны на полях, как они добивают наших раненых и медсестер, пытавшихся их эвакуировать с поля боя», — написал Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале. Он добавил, что группа операторов БПЛА «Баба Яга» была уничтожена прямым попаданием. Рогозин также назвал этих военных «геймерами-убийцами».
Беспилотники «Баба Яга» — это модифицированная версия гражданского дрона. Он способен сбрасывать до четырех мин. Военкоры отмечали, что такие БПЛА практически невозможно обезвредить при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Вычислить беспилотник можно при помощи тепловизоров.
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