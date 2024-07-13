GT: визит Орбана в Москву и Пекин вызвал ярость в ЕС и НАТО

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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Евросоюз возмутился визитом Виктора Орбана в Москву и Пекин Фото:

Визит премьер-министра Венгрии Орбана в Москву и Пекин вызвал ярость в Евросоюзе (ЕС) и НАТО. Об этом написали в китайской газете Global Times.

«Визит Орбана в Москву и Пекин для обсуждения мирного соглашения вызвал ярость в странах ЕС и НАТО, заставив их поспешно объяснить, что Орбану не хватает легитимности и мандата Евросоюза на переговоры о перемирии с Путиным», — пишет «РИА Новости», ссылаясь на китайскую газету. По словам автора статьи, реакция западных лидеров показывает их несогласие с переговорами без их посредничества.

Также отмечается, что Америка и Европа хотят укрепить свои позиции на Украине. НАТО не имеет другой цели, кроме экспансии и окружения России и Китая, заключили в материале.

Президент России Владимир Путин встретил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Кремле 5 июля. Встреча была посвящена вопросам конфликта на Украине. Визит Орбана к Путину шокировал европейских политиков, которые после всего произошедшего высказались очень негативно по отношению к политику.

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Визит премьер-министра Венгрии Орбана в Москву и Пекин вызвал ярость в Евросоюзе (ЕС) и НАТО. Об этом написали в китайской газете Global Times. «Визит Орбана в Москву и Пекин для обсуждения мирного соглашения вызвал ярость в странах ЕС и НАТО, заставив их поспешно объяснить, что Орбану не хватает легитимности и мандата Евросоюза на переговоры о перемирии с Путиным», — пишет «РИА Новости», ссылаясь на китайскую газету. По словам автора статьи, реакция западных лидеров показывает их несогласие с переговорами без их посредничества. Также отмечается, что Америка и Европа хотят укрепить свои позиции на Украине. НАТО не имеет другой цели, кроме экспансии и окружения России и Китая, заключили в материале. Президент России Владимир Путин встретил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Кремле 5 июля. Встреча была посвящена вопросам конфликта на Украине. Визит Орбана к Путину шокировал европейских политиков, которые после всего произошедшего высказались очень негативно по отношению к политику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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