GT: визит Орбана в Москву и Пекин вызвал ярость в ЕС и НАТО

13 июля 2024 в 22:28 Размер текста - 17 +

Евросоюз возмутился визитом Виктора Орбана в Москву и Пекин Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Визит премьер-министра Венгрии Орбана в Москву и Пекин вызвал ярость в Евросоюзе (ЕС) и НАТО. Об этом написали в китайской газете Global Times . «Визит Орбана в Москву и Пекин для обсуждения мирного соглашения вызвал ярость в странах ЕС и НАТО, заставив их поспешно объяснить, что Орбану не хватает легитимности и мандата Евросоюза на переговоры о перемирии с Путиным», — пишет «РИА Новости», ссылаясь на китайскую газету . По словам автора статьи, реакция западных лидеров показывает их несогласие с переговорами без их посредничества. Также отмечается, что Америка и Европа хотят укрепить свои позиции на Украине. НАТО не имеет другой цели, кроме экспансии и окружения России и Китая, заключили в материале. Президент России Владимир Путин встретил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Кремле 5 июля. Встреча была посвящена вопросам конфликта на Украине. Визит Орбана к Путину шокировал европейских политиков, которые после всего произошедшего высказались очень негативно по отношению к политику. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Визит премьер-министра Венгрии Орбана в Москву и Пекин вызвал ярость в Евросоюзе (ЕС) и НАТО. Об этом написали в китайской газете Global Times. «Визит Орбана в Москву и Пекин для обсуждения мирного соглашения вызвал ярость в странах ЕС и НАТО, заставив их поспешно объяснить, что Орбану не хватает легитимности и мандата Евросоюза на переговоры о перемирии с Путиным», — пишет «РИА Новости», ссылаясь на китайскую газету. По словам автора статьи, реакция западных лидеров показывает их несогласие с переговорами без их посредничества. Также отмечается, что Америка и Европа хотят укрепить свои позиции на Украине. НАТО не имеет другой цели, кроме экспансии и окружения России и Китая, заключили в материале. Президент России Владимир Путин встретил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Кремле 5 июля. Встреча была посвящена вопросам конфликта на Украине. Визит Орбана к Путину шокировал европейских политиков, которые после всего произошедшего высказались очень негативно по отношению к политику.