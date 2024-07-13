Помощник Трампа сообщил о состоянии политика после покушения

Дональд Трамп в порядке после покушения по время выступления в Пенсильвании. Об этом сообщил его пресс-секретарь Стивен Чунг. По его словам, сейчас политик проходит обследование.
«В порядке и проходит обследование в местном медицинском учреждении». Он добавил, что Трамп «благодарит правоохранительные органы и службы быстрого реагирования за их быстрые действия во время этого отвратительного акта», —
Трампа ранили в ухо во время выступления. Президент США Джо Байден заявил, что не получал сообщений о происшествии. Службы США проводят расследование по данному факту.
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