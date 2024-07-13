Помощник Трампа сообщил о состоянии политика после покушения

Помощник Чунг: Трамп проходит обследование

14 июля 2024 в 03:45 Размер текста - 17 +

Трамп проходит обследование в медучреждении Фото: Official White House / Shealah Craighead Дональд Трамп в порядке после покушения по время выступления в Пенсильвании. Об этом сообщил его пресс-секретарь Стивен Чунг. По его словам, сейчас политик проходит обследование. «В порядке и проходит обследование в местном медицинском учреждении». Он добавил, что Трамп «благодарит правоохранительные органы и службы быстрого реагирования за их быстрые действия во время этого отвратительного акта», — рассказал Чунг, передает газета The New York Times. Трампа ранили в ухо во время выступления. Президент США Джо Байден заявил, что не получал сообщений о происшествии. Службы США проводят расследование по данному факту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дональд Трамп в порядке после покушения по время выступления в Пенсильвании. Об этом сообщил его пресс-секретарь Стивен Чунг. По его словам, сейчас политик проходит обследование. «В порядке и проходит обследование в местном медицинском учреждении». Он добавил, что Трамп «благодарит правоохранительные органы и службы быстрого реагирования за их быстрые действия во время этого отвратительного акта», — рассказал Чунг, передает газета The New York Times. Трампа ранили в ухо во время выступления. Президент США Джо Байден заявил, что не получал сообщений о происшествии. Службы США проводят расследование по данному факту.