13 июля 2024

Помощник Трампа сообщил о состоянии политика после покушения

Помощник Чунг: Трамп проходит обследование
© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп,  stock
Трамп проходит обследование в медучреждении Фото:

Дональд Трамп в порядке после покушения по время выступления в Пенсильвании. Об этом сообщил его пресс-секретарь Стивен Чунг. По его словам, сейчас политик проходит обследование.

«В порядке и проходит обследование в местном медицинском учреждении». Он добавил, что Трамп «благодарит правоохранительные органы и службы быстрого реагирования за их быстрые действия во время этого отвратительного акта», — рассказал Чунг, передает газета The New York Times.

Трампа ранили в ухо во время выступления. Президент США Джо Байден заявил, что не получал сообщений о происшествии. Службы США проводят расследование по данному факту.

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Дональд Трамп в порядке после покушения по время выступления в Пенсильвании. Об этом сообщил его пресс-секретарь Стивен Чунг. По его словам, сейчас политик проходит обследование. «В порядке и проходит обследование в местном медицинском учреждении». Он добавил, что Трамп «благодарит правоохранительные органы и службы быстрого реагирования за их быстрые действия во время этого отвратительного акта», — рассказал Чунг, передает газета The New York Times. Трампа ранили в ухо во время выступления. Президент США Джо Байден заявил, что не получал сообщений о происшествии. Службы США проводят расследование по данному факту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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