WTAE: при стрельбе на митинге Трампа, предположительно, погиб один человек

14 июля 2024 в 04:10 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп проходит обследование после покушения на него Фото: Official White House / Shealah Craighead Один человек, предположительно, погиб при стрельбе во время выступления Дональда Трампа в Пенсильвании. Об этом сообщает местный телеканал WTAE. «Окружной прокурор округа Батлер сообщил мне, что один человек, как СЧИТАЕТСЯ, погиб. Дональд Трамп в порядке, сказал он мне. На данный момент нет информации о стрелке», — говорится в сообщении телеканала в соцсети Х. На Трампа совершено покушение во время его выступления на митинге в Батлере. Сейчас политик проходит медицинское обследование в местной больнице, сообщил его пресс-секретарь Стивен Чунг. Президенту США Джо Байдену сообщили об инциденте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один человек, предположительно, погиб при стрельбе во время выступления Дональда Трампа в Пенсильвании. Об этом сообщает местный телеканал WTAE. «Окружной прокурор округа Батлер сообщил мне, что один человек, как СЧИТАЕТСЯ, погиб. Дональд Трамп в порядке, сказал он мне. На данный момент нет информации о стрелке», — говорится в сообщении телеканала в соцсети Х. На Трампа совершено покушение во время его выступления на митинге в Батлере. Сейчас политик проходит медицинское обследование в местной больнице, сообщил его пресс-секретарь Стивен Чунг. Президенту США Джо Байдену сообщили об инциденте.