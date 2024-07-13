WTAE: при стрельбе на митинге Трампа, предположительно, погиб один человек

Один человек, предположительно, погиб при стрельбе во время выступления Дональда Трампа в Пенсильвании. Об этом сообщает местный телеканал WTAE.
«Окружной прокурор округа Батлер сообщил мне, что один человек, как СЧИТАЕТСЯ, погиб. Дональд Трамп в порядке, сказал он мне. На данный момент нет информации о стрелке», — говорится в сообщении телеканала в соцсети Х.
На Трампа совершено покушение во время его выступления на митинге в Батлере. Сейчас политик проходит медицинское обследование в местной больнице, сообщил его пресс-секретарь Стивен Чунг. Президенту США Джо Байдену сообщили об инциденте.
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