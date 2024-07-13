13 июля 2024

WTAE: при стрельбе на митинге Трампа, предположительно, погиб один человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп,  stock
Дональд Трамп проходит обследование после покушения на него Фото:

Один человек, предположительно, погиб при стрельбе во время выступления Дональда Трампа в Пенсильвании. Об этом сообщает местный телеканал WTAE.

«Окружной прокурор округа Батлер сообщил мне, что один человек, как СЧИТАЕТСЯ, погиб. Дональд Трамп в порядке, сказал он мне. На данный момент нет информации о стрелке», — говорится в сообщении телеканала в соцсети Х.

На Трампа совершено покушение во время его выступления на митинге в Батлере. Сейчас политик проходит медицинское обследование в местной больнице, сообщил его пресс-секретарь Стивен Чунг. Президенту США Джо Байдену сообщили об инциденте.

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Один человек, предположительно, погиб при стрельбе во время выступления Дональда Трампа в Пенсильвании. Об этом сообщает местный телеканал WTAE. «Окружной прокурор округа Батлер сообщил мне, что один человек, как СЧИТАЕТСЯ, погиб. Дональд Трамп в порядке, сказал он мне. На данный момент нет информации о стрелке», — говорится в сообщении телеканала в соцсети Х. На Трампа совершено покушение во время его выступления на митинге в Батлере. Сейчас политик проходит медицинское обследование в местной больнице, сообщил его пресс-секретарь Стивен Чунг. Президенту США Джо Байдену сообщили об инциденте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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