Health: красное мясо грозит раком толстой кишки и диабетом

Ученые из университетов в Эдинбурге (США) пришли к выводу, что сокращение потребления обработанного мяса снижает риск возникновения рака толстой кишки и диабета. Исследование опубликованы в журнале The Lancet Planetary Health.
«Избыточное поглощение продукта связано с рисками для организма. Сокращение потребления красного и обработанного мяса на 30% в течение 10 лет сформирует защиту от онкологии, сердечных патологий и диабета», — указано в исследовании американских ученых.
Ранее хирург-онколог, химиотерапевт, глава дневного стационара клиники «Евроонко» Антон Елкин сообщал, что запущенные желчнокаменная болезнь и хронический холецистит могут вызвать рак желчного пузыря. Чрезмерное употребление в пищу обработанного мяса увеличивает риск развития рака прямой кишки, предупреждала диетолог в сфере онкологических заболеваний Николь Эндрюс. А регулярное потребление кофе может уменьшить вероятность возникновения различных заболеваний, таких как рак, болезнь Паркинсона и деменция. Своим мнением делился профессор Техасского университета A&M Стивен Сейф.
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