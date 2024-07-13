13 июля 2024
12 июля 2024

В Курганской области в ДТП пострадали двое детей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло 14 июля (архивное фото)
ДТП произошло 14 июля (архивное фото) Фото:

В ДТП на трассе «Иртыш» в Курганской области пострадали четыре человека, из которых двое — дети. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Попутное столкновение двух автомобилей. Предварительно ранено четыре человека, среди которых двое детей», — сообщили в пресс-службе управления.

ДТП произошло 14 июля. Уточняется, что движение транспорта на месте происшествия не ограничено.

В ДТП пострадали четыре человека
В ДТП пострадали четыре человека
Фото:

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В ДТП на трассе «Иртыш» в Курганской области пострадали четыре человека, из которых двое — дети. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «Попутное столкновение двух автомобилей. Предварительно ранено четыре человека, среди которых двое детей», — сообщили в пресс-службе управления. ДТП произошло 14 июля. Уточняется, что движение транспорта на месте происшествия не ограничено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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