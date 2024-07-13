ДТП произошло 14 июля (архивное фото)
В ДТП на трассе «Иртыш» в Курганской области пострадали четыре человека, из которых двое — дети. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«Попутное столкновение двух автомобилей. Предварительно ранено четыре человека, среди которых двое детей», — сообщили в пресс-службе управления.
ДТП произошло 14 июля. Уточняется, что движение транспорта на месте происшествия не ограничено.
В ДТП пострадали четыре человека
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