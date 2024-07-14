WSJ: в машине напавшего на Трампа были найдены взрывные устройства

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Трамп выжил во время покушения на предвыборном мероприятии в Пенсильвании
Трамп выжил во время покушения на предвыборном мероприятии в Пенсильвании Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

В машине напавшего на экс-президента США Дональда Трампа Томаса Мэтью Крукса были обнаружены взрывные устройства. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники.

«Власти обнаружили взрывные устройства в машине человека, который, по словам официальных лиц, пытался убить Дональда Трампа», — сообщает издание. Автомобиль подозреваемого был припаркован недалеко от места проведения митинга в Пенсильвании. 

После получения сообщений о подозрительных пакетах около места, где находился стрелок, полиция направила на место специалистов по разминированию. Следователи также провели обыск дома Мэтью Крукса и поговорили с его семьей. 

Ранее на Трампа было совершено покушение во время его выступления на митинге в Пенсильвании. Экс-лидер США был ранен в ухо. 

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В машине напавшего на экс-президента США Дональда Трампа Томаса Мэтью Крукса были обнаружены взрывные устройства. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники. «Власти обнаружили взрывные устройства в машине человека, который, по словам официальных лиц, пытался убить Дональда Трампа», — сообщает издание. Автомобиль подозреваемого был припаркован недалеко от места проведения митинга в Пенсильвании.  После получения сообщений о подозрительных пакетах около места, где находился стрелок, полиция направила на место специалистов по разминированию. Следователи также провели обыск дома Мэтью Крукса и поговорили с его семьей.  Ранее на Трампа было совершено покушение во время его выступления на митинге в Пенсильвании. Экс-лидер США был ранен в ухо. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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