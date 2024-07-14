WSJ: в машине напавшего на Трампа были найдены взрывные устройства

В машине напавшего на экс-президента США Дональда Трампа Томаса Мэтью Крукса были обнаружены взрывные устройства. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники.
«Власти обнаружили взрывные устройства в машине человека, который, по словам официальных лиц, пытался убить Дональда Трампа», — сообщает издание. Автомобиль подозреваемого был припаркован недалеко от места проведения митинга в Пенсильвании.
После получения сообщений о подозрительных пакетах около места, где находился стрелок, полиция направила на место специалистов по разминированию. Следователи также провели обыск дома Мэтью Крукса и поговорили с его семьей.
Ранее на Трампа было совершено покушение во время его выступления на митинге в Пенсильвании. Экс-лидер США был ранен в ухо.
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