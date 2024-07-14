Трамп раскрыл планы после покушения на него

Экс-президент США Дональд Трамп вскоре после покушения на него планирует вылететь на съезд республиканцев в Милуоки. Об этом он написал в соцсетях.
«После вчерашних ужасных событий я планировал перенести поездку в Висконсин на съезд Республиканской партии на два дня. Однако решил, что не могу позволить „стрелку“ или потенциальному убийце принудить меня к переменам в расписании или любым другим», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. По словам политика, в Милуоки он вылетел 14 июля в 15:30 (23:30 мск).
На бывшего главу Америки было совершено покушение во время его выступления на митинге в Пенсильвании. В результате инцидента один зритель погиб, а двое других получили тяжелые ранения. Дональд Трамп был ранен в ухо. Убить политика пытался 20-ти летний американец Томас Мэтью Крукс. Что известно о стрелявшем в Трампа — в материале URA.RU. Во время покушения Крукс успел сделать только несколько выстрелов. Его ликвидировал снайпер Секретной службы.
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