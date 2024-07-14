14 июля 2024

Трамп раскрыл планы после покушения на него

Трамп после покушения полетит на съезд республиканцев в Милуоки
© Служба новостей «URA.RU»
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Трампа попытались застрелить на митинге в Пенсильвании
Трампа попытались застрелить на митинге в Пенсильвании Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп вскоре после покушения на него планирует вылететь на съезд республиканцев в Милуоки. Об этом он написал в соцсетях. 

«После вчерашних ужасных событий я планировал перенести поездку в Висконсин на съезд Республиканской партии на два дня. Однако решил, что не могу позволить „стрелку“ или потенциальному убийце принудить меня к переменам в расписании или любым другим», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. По словам политика, в Милуоки он вылетел 14 июля в 15:30 (23:30 мск).

На бывшего главу Америки было совершено покушение во время его выступления на митинге в Пенсильвании. В результате инцидента один зритель погиб, а двое других получили тяжелые ранения. Дональд Трамп был ранен в ухо. Убить политика пытался 20-ти летний американец Томас Мэтью Крукс. Что известно о стрелявшем в Трампа — в материале URA.RU. Во время покушения Крукс успел сделать только несколько выстрелов. Его ликвидировал снайпер Секретной службы.

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Экс-президент США Дональд Трамп вскоре после покушения на него планирует вылететь на съезд республиканцев в Милуоки. Об этом он написал в соцсетях.  «После вчерашних ужасных событий я планировал перенести поездку в Висконсин на съезд Республиканской партии на два дня. Однако решил, что не могу позволить „стрелку“ или потенциальному убийце принудить меня к переменам в расписании или любым другим», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. По словам политика, в Милуоки он вылетел 14 июля в 15:30 (23:30 мск). На бывшего главу Америки было совершено покушение во время его выступления на митинге в Пенсильвании. В результате инцидента один зритель погиб, а двое других получили тяжелые ранения. Дональд Трамп был ранен в ухо. Убить политика пытался 20-ти летний американец Томас Мэтью Крукс. Что известно о стрелявшем в Трампа — в материале URA.RU. Во время покушения Крукс успел сделать только несколько выстрелов. Его ликвидировал снайпер Секретной службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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