В Тюменской области подешевел бензин

Бензин подешевел больше, чем на один рубль за месяц
В Тюменской области снизилась стоимость бензина. Топливо марок АИ-92 и АИ-92 за месяц подешевело больше, че на один рубль. Такие данные представлены на официальном сайте мониторинга Benzin Price.
«АИ-95, АЗС „Новый поток“. Стоимость литра — 54 рублей 70 копеек», — указано на официальном сайте сервиса Benzin Pricе. Данные представлены от 4 июля. Еще в середине июня стоимость бензина этой марки составляла 55 рублей 85 копеек.
Стоимость бензина марки АИ-92 также уменьшилась и составляет 50 рублей 50 копеек. Еще в июне его цена была 51 рубль 25 копеек.
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