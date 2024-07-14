14 июля 2024
13 июля 2024

В Тюменской области подешевел бензин

© Служба новостей «URA.RU»
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Бензин подешевел больше, чем на один рубль за месяц
Бензин подешевел больше, чем на один рубль за месяц Фото:

В Тюменской области снизилась стоимость бензина. Топливо марок АИ-92 и АИ-92 за месяц подешевело больше, че на один рубль. Такие данные представлены на официальном сайте мониторинга Benzin Price.

«АИ-95, АЗС „Новый поток“. Стоимость литра — 54 рублей 70 копеек», — указано на официальном сайте сервиса Benzin Pricе. Данные представлены от 4 июля. Еще в середине июня стоимость бензина этой марки составляла 55 рублей 85 копеек.

Стоимость бензина марки АИ-92 также уменьшилась и составляет 50 рублей 50 копеек. Еще в июне его цена была 51 рубль 25 копеек.

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В Тюменской области снизилась стоимость бензина. Топливо марок АИ-92 и АИ-92 за месяц подешевело больше, че на один рубль. Такие данные представлены на официальном сайте мониторинга Benzin Price. «АИ-95, АЗС „Новый поток“. Стоимость литра — 54 рублей 70 копеек», — указано на официальном сайте сервиса Benzin Pricе. Данные представлены от 4 июля. Еще в середине июня стоимость бензина этой марки составляла 55 рублей 85 копеек. Стоимость бензина марки АИ-92 также уменьшилась и составляет 50 рублей 50 копеек. Еще в июне его цена была 51 рубль 25 копеек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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