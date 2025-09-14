14 сентября 2025

«Пупсики» выжили: кто прошел в финал реалити «Большой куш: Бангкок», обзор 11 выпуска

Кравченко и Кабак покинули «Большой куш: Бангкок» перед финалом
Финал шоу «Большой куш. Бангкок» запланирован на 21 сентября 2025 года
Реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» приближается к своей кульминации. 14 сентября на телеканале ТНТ вышел 11-й выпуск проекта, определивший тройку финалистов, которые будут бороться за главный приз. Драматичные испытания, неожиданные повороты и напряженная церемония обмена чемоданами — URA.RU в данном материале расскажет о ключевых моментах полуфинального выпуска.

Кто остался в шоу «Большой куш. Бангкок» после 10-го выпуска

Напомним, что в предыдущем выпуске проект покинули «легендарики» — известные боксеры Константин Цзю и Денис Лебедев. Их выбывание стало результатом сложной многоходовки, в которой ключевую роль сыграли Мария Кравченко и Екатерина Кабак. Девушки умело манипулировали участниками, но в итоге «черная метка» оказалась у боксеров, которые даже не подозревали, кто на самом деле спланировал их выбывание.

К 11-му выпуску в проекте осталось четыре пары:

  1. Анатолий Цой и его напарница Kaya (музыканты)
  2. Мария Кравченко и Екатерина Кабак (актрисы, звезды Comedy Woman)
  3. Кирилл Сарычев и Василий Камоцкий, известный как "Пельмень" (силачи, прозванные другими участниками "богатырями" или "пупсиками")
  4. Евгения Искандарова и Дмитрий Кожома (юмористы)

Обзор 11 выпуска шоу «Большой куш. Бангкок»

Утро полуфинала: интриги и стратегии

Чемодан с деньгами в начале 11-го выпуска достался Анатолию Цою и Kaya. Перед принятием решения о том, кому вручать «черную метку», они провели серию переговоров со всеми участниками, кроме Кравченко и Кабак. Это сразу насторожило девушек, которые начали подозревать, что метка может достаться именно им.

Впервые за долгое время все участники сели за общий стол с ведущими Павлом Волей и Ляйсан Утяшевой, которые поздравили игроков с выходом в полуфинал. Атмосфера была напряженной — все понимали, что на кону стоит место в финале.

Испытания в 11 выпуске шоу «Большой куш. Бангкок»

Быстрые игры: тайский алфавит покоряется комедианткам

В быстрых играх участникам предстояло решить необычную задачу — правильно расположить символы тайского алфавита в таблице. Несмотря на сложность (многие символы выглядели очень похоже), лучше всех с заданием справились Мария Кравченко и Екатерина Кабак.

Победа принесла девушкам право выбора: заглянуть в чужой чемодан или обменяться чемоданами с другой парой. После долгих размышлений они выбрали обмен с Кожомами, надеясь, что те не имеют черной метки. Их интуиция не подвела — чемодан оказался пустым.

Индивидуальное испытание: проверка памяти для Kaya

Музыканты Анатолий Цой Kaya на реалити «Большой куш. Бангкок»
Музыканты Анатолий Цой Kaya на реалити «Большой куш. Бангкок»
Жребий индивидуального испытания выпал на напарницу Анатолия Цоя. Девушке нужно было за две минуты внимательно изучить детали картины, а на следующий день среди нескольких похожих вариантов выбрать правильный. Kaya успешно справилась с заданием, что принесло их паре бонус в большом испытании.

Большое испытание в парке короля Рамы IX

Главное испытание выпуска проходило в крупнейшем парке Бангкока. Участников разделили: один становился «штурманом» и по карте направлял напарника, который должен был собрать четыре цифры для кода от сейфа. Сложность заключалась в односторонней связи — «сыщики» не могли ответить координаторам.

Результаты испытания (с учетом корректировок времени):

  1. Анатолий Цой и Kaya — 35 минут 38 секунд
  2. Мария Кравченко и Екатерина Кабак — 47 минут 45 секунд
  3. Евгения Искандарова и Дмитрий Кожома — 1 час 5 минут
  4. Кирилл Сарычев и Василий Камоцкий — 1 час 10 минут

Победа дала Цою и Kaya право провести тайную перестановку чемоданов перед финальной церемонией обмена.

Церемония обмена: развязка полуфинала в реалити «Большой куш. Бангкок»

Спортсмены Кирилл Сарычев и Василий Камоцкий на шоу «Большой куш. Бангкок»
Спортсмены Кирилл Сарычев и Василий Камоцкий на шоу «Большой куш. Бангкок»
Перед церемонией Анатолий Цой и Kaya тайно перераспределили содержимое чемоданов: деньги оказались у Кравченко и Кабак, метка — у Сарычева и Камоцкого, а оставшиеся две пары получили пустые чемоданы.

Результаты обмена:

  • Богатыри (Сарычев и Камоцкий) поменялись с Цоем и Kaya
  • Кожома и Искандарова не менялись
  • Кравченко и Кабак не менялись
  • Цой и Kaya совершили второй обмен, передав черную метку Кравченко и Кабак

Таким образом, Мария Кравченко и Екатерина Кабак покинули проект за шаг до финала. Уходя, Мария не сдержала эмоций и произнесла яркую прощальную речь, назвав Сарычева и Камоцкого «пупсиками» и обвинив их в слабости и использовании чужих стратегий.

Финалисты шоу «Большой куш. Бангкок»

Юмористка Мария Кравченко покинула реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» в 11 выпуске
Юмористка Мария Кравченко покинула реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» в 11 выпуске
В финале за главный приз сразятся три пары:

  1. Анатолий Цой и Kaya
  2. Евгения Искандарова и Дмитрий Кожома
  3. Кирилл Сарычев и Василий Камоцкий (Пельмень)

Зрительские симпатии на данный момент склоняются в сторону Цоя и Kaya, которые проявили себя как самая сильная и тактически грамотная пара на проекте. Но финальное испытание обещает быть настолько сложным, что все может измениться в последний момент.

