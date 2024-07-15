ФНС заблокировала счета экс-футболиста и блогера Красавы

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Савин задолжал налоговой более 4,6 млн рублей Фото:

Федеральная налоговая служба заблокировала счета бывшего футболиста «Урала» (Екатеринбург), «Амкара» (Перми) и «Тобола» (Тюмень), блогера Евгения Савина (Красава). Он задолжал налоговой более 4,6 млн рублей, следует из данных ФНС.

«В ближайшее время ИП может закрыться — счета заблокировали. Помимо него, в стадии ликвидации находится и компания Евгения, которую он открыл, когда пытался создать свой футбольный клуб. Блогер задолжал налоговой 4,6 млн рублей», — следует из сообщения.

Впервые дело за дискредитацию армии РФ против Савина завели 24 февраля 2023 года. В предыдущем году блогер уехал из России. В феврале 2024-го МВД России объявило в розыск Красаву, а примерно через месяц московский суд заочно арестовал блогера.

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Федеральная налоговая служба заблокировала счета бывшего футболиста «Урала» (Екатеринбург), «Амкара» (Перми) и «Тобола» (Тюмень), блогера Евгения Савина (Красава). Он задолжал налоговой более 4,6 млн рублей, следует из данных ФНС. «В ближайшее время ИП может закрыться — счета заблокировали. Помимо него, в стадии ликвидации находится и компания Евгения, которую он открыл, когда пытался создать свой футбольный клуб. Блогер задолжал налоговой 4,6 млн рублей», — следует из сообщения. Впервые дело за дискредитацию армии РФ против Савина завели 24 февраля 2023 года. В предыдущем году блогер уехал из России. В феврале 2024-го МВД России объявило в розыск Красаву, а примерно через месяц московский суд заочно арестовал блогера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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