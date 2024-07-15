ФНС заблокировала счета экс-футболиста и блогера Красавы

15 июля 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

Савин задолжал налоговой более 4,6 млн рублей Фото: Киселев Сергей /Агентство «Москва» Федеральная налоговая служба заблокировала счета бывшего футболиста «Урала» (Екатеринбург), «Амкара» (Перми) и «Тобола» (Тюмень), блогера Евгения Савина (Красава). Он задолжал налоговой более 4,6 млн рублей, следует из данных ФНС. «В ближайшее время ИП может закрыться — счета заблокировали. Помимо него, в стадии ликвидации находится и компания Евгения, которую он открыл, когда пытался создать свой футбольный клуб. Блогер задолжал налоговой 4,6 млн рублей», — следует из сообщения. Впервые дело за дискредитацию армии РФ против Савина завели 24 февраля 2023 года. В предыдущем году блогер уехал из России. В феврале 2024-го МВД России объявило в розыск Красаву, а примерно через месяц московский суд заочно арестовал блогера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральная налоговая служба заблокировала счета бывшего футболиста «Урала» (Екатеринбург), «Амкара» (Перми) и «Тобола» (Тюмень), блогера Евгения Савина (Красава). Он задолжал налоговой более 4,6 млн рублей, следует из данных ФНС. «В ближайшее время ИП может закрыться — счета заблокировали. Помимо него, в стадии ликвидации находится и компания Евгения, которую он открыл, когда пытался создать свой футбольный клуб. Блогер задолжал налоговой 4,6 млн рублей», — следует из сообщения. Впервые дело за дискредитацию армии РФ против Савина завели 24 февраля 2023 года. В предыдущем году блогер уехал из России. В феврале 2024-го МВД России объявило в розыск Красаву, а примерно через месяц московский суд заочно арестовал блогера.