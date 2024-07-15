В Челябинске осудили посредника, передававшего взятки ОПГ экс-советника мэра

15 июля 2024 в 16:46 Размер текста - 17 +

Суд не стал применять к Виктории Кочедыковой суровое наказание, ограничившись условным сроком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Взятки в челябинском МКУ «Городская среда» Курчатовский райсуд Челябинска 15 июля вынес приговор Виктории Кочедыковой, обвиняемой в посредничестве при передаче взяток ОПГ, предполагаемым лидером которой является экс-советник мэра областного центра Петр Конарев. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, женщина отделалась условным сроком. «Кочедыкову признали виновной по всем пунктам обвинения. В качестве наказания ей назначили шесть с половиной лет условного лишения свободы, с испытательным сроком пять лет», — рассказал источник. Помимо основного наказания, на Кочедыкову возложили ряд ограничений. Ей на пять лет запретили занимать должности на госслужбе, связанные с выполнением функций представителя власти. В пресс-службе прокуратуры региона URA.RU подтвердили эту информацию. Там отметили, что после получения мотивировочной части приговора будет решаться вопрос с обжалованием. Кочедыкова попала под следствие в марте 2023 года, когда все участники ОПГ, предполагаемым лидером которой является Конарев, были задержаны. Ее обвинили в посредничестве. По версии следствия, она получала деньги от бизнесменов и передавала их людям Конарева. Ее дело было выделено в отдельное производство. Свою вину она признала в полном объеме. Силовики начали «разбирать» ОПГ в июне 2022 года. Тогда были задержаны экс-директор МКУ «Городская среда» Александр Грезев и его заместитель Сергей Любимов. Их обвинили в получении взяток от владельцев ларьков. После к числу задержанных по той же статье присоединился другой зам Грезева — Вадим Левченко. В ходе следствия силовики вышли на предполагаемого лидера ОПГ, которым стал Конарев. Его задержали осенью 2022 года по пути в аэропорт Екатеринбурга. Также по делу проходят несколько посредников, через которых группировка получала деньги от ларечников. По ходу следствия Грезев подписал досудебное соглашение. Его дело было выделено в отдельное производство и рассмотрено в особом порядке в суде. По результатам судебного процесса он получил условный срок. Конарев, Любимов и Левченко же за все время после задержания не признали своей вины. Сейчас их дело рассматривает Курчатовский райсуд. На прошедшем 24 мая предварительном слушании всем троим продлили меру пресечения до середины ноября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курчатовский райсуд Челябинска 15 июля вынес приговор Виктории Кочедыковой, обвиняемой в посредничестве при передаче взяток ОПГ, предполагаемым лидером которой является экс-советник мэра областного центра Петр Конарев. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, женщина отделалась условным сроком. «Кочедыкову признали виновной по всем пунктам обвинения. В качестве наказания ей назначили шесть с половиной лет условного лишения свободы, с испытательным сроком пять лет», — рассказал источник. Помимо основного наказания, на Кочедыкову возложили ряд ограничений. Ей на пять лет запретили занимать должности на госслужбе, связанные с выполнением функций представителя власти. В пресс-службе прокуратуры региона URA.RU подтвердили эту информацию. Там отметили, что после получения мотивировочной части приговора будет решаться вопрос с обжалованием. Кочедыкова попала под следствие в марте 2023 года, когда все участники ОПГ, предполагаемым лидером которой является Конарев, были задержаны. Ее обвинили в посредничестве. По версии следствия, она получала деньги от бизнесменов и передавала их людям Конарева. Ее дело было выделено в отдельное производство. Свою вину она признала в полном объеме. Силовики начали «разбирать» ОПГ в июне 2022 года. Тогда были задержаны экс-директор МКУ «Городская среда» Александр Грезев и его заместитель Сергей Любимов. Их обвинили в получении взяток от владельцев ларьков. После к числу задержанных по той же статье присоединился другой зам Грезева — Вадим Левченко. В ходе следствия силовики вышли на предполагаемого лидера ОПГ, которым стал Конарев. Его задержали осенью 2022 года по пути в аэропорт Екатеринбурга. Также по делу проходят несколько посредников, через которых группировка получала деньги от ларечников. По ходу следствия Грезев подписал досудебное соглашение. Его дело было выделено в отдельное производство и рассмотрено в особом порядке в суде. По результатам судебного процесса он получил условный срок. Конарев, Любимов и Левченко же за все время после задержания не признали своей вины. Сейчас их дело рассматривает Курчатовский райсуд. На прошедшем 24 мая предварительном слушании всем троим продлили меру пресечения до середины ноября.