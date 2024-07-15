Запустить кошку, мужчину и домового: тюменцы следуют приметам при покупке новых квартир

По данным аналитиков, 47% тюменцев готовы отказаться от покупки новой квартиры, если процесс будет сопровождаться плохими приметами. Информация указана в исследовании, подготовленном девелопером ПИК и страховой компанией «Росгосстрах». Жители региона также рассказали, какие суеверия они соблюдают.
«Несмотря на то, что большинство опрошенных (64%) скептически относятся к суевериям, почти половина респондентов (47%) признались, что сомневались бы в покупке квартиры из-за плохой приметы или вовсе отказались бы от сделки. При этом только 23% уверены, что приметы на самом деле работают. Еще 64% не ждут, что приметы сбудутся и относятся к ним скептически, однако все равно соблюдают их на всякий случай. При этом почти две трети опрошенных (63%) чаще всего обращают внимание на негативные приметы», — рассказали аналитики.
В число самых распространенных у тюменцев суеверий вошли:
- убеждение в том, что первой в новое жилье должна зайти кошка;
- вера в то, что сразу после переезда обязательно нужно накрыть стол для гостей;
- примета о подкове над входной дверью;
- суеверие о мужчине, который должен перешагнуть порог нового дома первым;
- правило о том, что под порог нужно положить монету;
- обязанность «забрать домового» из старого жилья.
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