15 июля 2024

Запустить кошку, мужчину и домового: тюменцы следуют приметам при покупке новых квартир

Около 47% тюменцев готовы отказаться от покупки квартиры из-за суеверий
© Служба новостей «URA.RU»
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Покупая квартиру тюменцы учитывают приметы
Покупая квартиру тюменцы учитывают приметы Фото:

По данным аналитиков, 47% тюменцев готовы отказаться от покупки новой квартиры, если процесс будет сопровождаться плохими приметами. Информация указана в исследовании, подготовленном девелопером ПИК и страховой компанией «Росгосстрах». Жители региона также рассказали, какие суеверия они соблюдают.

«Несмотря на то, что большинство опрошенных (64%) скептически относятся к суевериям, почти половина респондентов (47%) признались, что сомневались бы в покупке квартиры из-за плохой приметы или вовсе отказались бы от сделки. При этом только 23% уверены, что приметы на самом деле работают. Еще 64% не ждут, что приметы сбудутся и относятся к ним скептически, однако все равно соблюдают их на всякий случай. При этом почти две трети опрошенных (63%) чаще всего обращают внимание на негативные приметы», — рассказали аналитики.

В число самых распространенных у тюменцев суеверий вошли:

  • убеждение в том, что первой в новое жилье должна зайти кошка;
  • вера в то, что сразу после переезда обязательно нужно накрыть стол для гостей;
  • примета о подкове над входной дверью;
  • суеверие о мужчине, который должен перешагнуть порог нового дома первым;
  • правило о том, что под порог нужно положить монету;
  • обязанность «забрать домового» из старого жилья.

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По данным аналитиков, 47% тюменцев готовы отказаться от покупки новой квартиры, если процесс будет сопровождаться плохими приметами. Информация указана в исследовании, подготовленном девелопером ПИК и страховой компанией «Росгосстрах». Жители региона также рассказали, какие суеверия они соблюдают. «Несмотря на то, что большинство опрошенных (64%) скептически относятся к суевериям, почти половина респондентов (47%) признались, что сомневались бы в покупке квартиры из-за плохой приметы или вовсе отказались бы от сделки. При этом только 23% уверены, что приметы на самом деле работают. Еще 64% не ждут, что приметы сбудутся и относятся к ним скептически, однако все равно соблюдают их на всякий случай. При этом почти две трети опрошенных (63%) чаще всего обращают внимание на негативные приметы», — рассказали аналитики. В число самых распространенных у тюменцев суеверий вошли:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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