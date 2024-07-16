На отнятом у Юревича главном хлебозаводе Урала сменили руководство

Хлебозавод «Смак» в Екатеринбурге возглавил представитель «РСХБ-Финанс» Кудинов

16 июля 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

В начале июля Росимущество передало «Смак» в управление «дочки» Россельхозбанка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» На екатеринбургском заводе «Смак», акции которого после национализации материнской структуры, холдинга «Макфа», перешли государству, назначен новый директор. По данным URA.RU, им стал представитель управляющей компании «РСХБ-Финанс» Владимир Кудинов. Эту информацию подтвердили на заводе. Под управление «РСХБ-Финанс» — дочерней структуры Россельхозбанка — «Смак» и другие активы «Макфы» перешли от Росимущества в начале июля. Прошлый гендиректор хлебозавода Владилен Фуфаров сейчас работает в статусе исполнительного директора. В собственность государства же «Смак» перешел в начале мая. Как считают в Генпрокуратуре, которая подавала иск об изъятии, бизнес, связанный с «Макфой», имеет коррупционное происхождение. Два основателя холдинга, экс-губернатор Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов, обвиняются в получении взяток и находятся в розыске. «Смак» — крупнейший производитель хлебобулочных изделий на Урале, его выручка за 2023 год составила 6,7 млрд рублей. За судьбой предприятия пристально следят местные власти. В частности, по теме высказывался мэр Алексей Орлов, а депутаты свердловского заксобрания лично выезжали на завод, чтобы оценить ситуацию. Главные опасения были связаны с тем, что завод, который играет большую роль в продовольственной безопасности региона, приватизируют. «Считаем, его нужно передать в хозяйственное ведение региона, чтобы мы по линии минсельхоза могли оказывать предприятию всяческую поддержку. Разбазаривания имущества не будет, будем вести контроль за ситуацией, чтобы ни у кого не появлялось желания по дешевке все раскупить», — рассказывал тогда URA.RU депутат Вячеслав Вегнер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На екатеринбургском заводе «Смак», акции которого после национализации материнской структуры, холдинга «Макфа», перешли государству, назначен новый директор. По данным URA.RU, им стал представитель управляющей компании «РСХБ-Финанс» Владимир Кудинов. Эту информацию подтвердили на заводе. Под управление «РСХБ-Финанс» — дочерней структуры Россельхозбанка — «Смак» и другие активы «Макфы» перешли от Росимущества в начале июля. Прошлый гендиректор хлебозавода Владилен Фуфаров сейчас работает в статусе исполнительного директора. В собственность государства же «Смак» перешел в начале мая. Как считают в Генпрокуратуре, которая подавала иск об изъятии, бизнес, связанный с «Макфой», имеет коррупционное происхождение. Два основателя холдинга, экс-губернатор Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов, обвиняются в получении взяток и находятся в розыске. «Смак» — крупнейший производитель хлебобулочных изделий на Урале, его выручка за 2023 год составила 6,7 млрд рублей. За судьбой предприятия пристально следят местные власти. В частности, по теме высказывался мэр Алексей Орлов, а депутаты свердловского заксобрания лично выезжали на завод, чтобы оценить ситуацию. Главные опасения были связаны с тем, что завод, который играет большую роль в продовольственной безопасности региона, приватизируют. «Считаем, его нужно передать в хозяйственное ведение региона, чтобы мы по линии минсельхоза могли оказывать предприятию всяческую поддержку. Разбазаривания имущества не будет, будем вести контроль за ситуацией, чтобы ни у кого не появлялось желания по дешевке все раскупить», — рассказывал тогда URA.RU депутат Вячеслав Вегнер.