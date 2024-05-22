Свердловские депутаты и министр выехали на завод «Смак», который отдают государству. Фото

Свердловские депутаты и министр провели выездное совещание на заводе «Смак»

22 мая 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

Уральцы очень любят продукцию «Смак» Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» На екатеринбургском заводе «Смак», акции которого после национализации материнской структуры, холдинга «Макфа», перешли государству, прошло выездное совещание — с участием депутатов и главы свердловского министерства агропрома Анны Кузнецовой. Как рассказал URA.RU один из участников, главная цель властей была успокоить коллектив предприятия, взбудораженный сменой собственника. «Понимаем значимость предприятия для продовольственной безопасности региона, поэтому было проведено совещание. Чтобы отбросить домыслы о приватизации завода, его закрытии. Мнение членов [аграрного] комитета [свердловского заксо] — никакой приватизации быть не должно. Считаем, его нужно передать в хозяйственное ведение региона, чтобы мы по линии минсельхоза могли оказывать предприятию всяческую поддержку. Разбазаривания имущества не будет, будем вести контроль за ситуацией, чтобы ни у кого не появлялось желания по дешевке все раскупить», — рассказал URA.RU депутат Вячеслав Вегнер, член комитета по аграрной политике и земельным отношениям. 28 марта Генпрокуратура РФ подала иск в Центральный райсуд Челябинска о передаче в пользу государства всех активов «Макфы». В тот же день их арестовали. Как считают в Генпрокуратуре, бизнес, связанный с «Макфой», имеет коррупционное происхождение. Два основателя холдинга, экс-губернатор Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов, обвиняются в получении взяток и находятся в розыске. 8 мая суд удовлетворил требования Генпрокуратуры, 34 актива, включая «Смак», перешли в собственность государства. Фото предоставлено Вячеславом Вегнером Фото предоставлено Вячеславом Вегнером Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На екатеринбургском заводе «Смак», акции которого после национализации материнской структуры, холдинга «Макфа», перешли государству, прошло выездное совещание — с участием депутатов и главы свердловского министерства агропрома Анны Кузнецовой. Как рассказал URA.RU один из участников, главная цель властей была успокоить коллектив предприятия, взбудораженный сменой собственника. «Понимаем значимость предприятия для продовольственной безопасности региона, поэтому было проведено совещание. Чтобы отбросить домыслы о приватизации завода, его закрытии. Мнение членов [аграрного] комитета [свердловского заксо] — никакой приватизации быть не должно. Считаем, его нужно передать в хозяйственное ведение региона, чтобы мы по линии минсельхоза могли оказывать предприятию всяческую поддержку. Разбазаривания имущества не будет, будем вести контроль за ситуацией, чтобы ни у кого не появлялось желания по дешевке все раскупить», — рассказал URA.RU депутат Вячеслав Вегнер, член комитета по аграрной политике и земельным отношениям. 28 марта Генпрокуратура РФ подала иск в Центральный райсуд Челябинска о передаче в пользу государства всех активов «Макфы». В тот же день их арестовали. Как считают в Генпрокуратуре, бизнес, связанный с «Макфой», имеет коррупционное происхождение. Два основателя холдинга, экс-губернатор Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов, обвиняются в получении взяток и находятся в розыске. 8 мая суд удовлетворил требования Генпрокуратуры, 34 актива, включая «Смак», перешли в собственность государства.