15 июля 2024

В столице ЯНАО перекрыли центральную улицу. Карта

В столице ЯНАО закрыли движение на участке улицы Республики
© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде на ремонт закрыли участок центральной улицы
В Салехарде на ремонт закрыли участок центральной улицы Фото:

В Салехарде (ЯНАО) участок улицы Республики возле окружного центра национальных культур стал недоступен для движения. По причине замены дорожного полотна, проезд будет закрыт с 16 по 20 июля, сообщили в пресс-службе администрации Салехарда.

«Дорожники сообщают о временном перекрытии движения по улице Республики. Обещают закончить быстро», — передает официальный telegram-канал мэрии.

Работы ведутся на участке улицы Республики от улицы Зои Космодемьянской до улицы Матросова. Ранее URA.RU сообщало о том, что дорожники на полтора месяца перекроют дорогу в Губкинском.

Перекрытие дороги в центре Салехарда 16-20 июля
Перекрытие дороги в центре Салехарда 16-20 июля
Фото:

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В Салехарде (ЯНАО) участок улицы Республики возле окружного центра национальных культур стал недоступен для движения. По причине замены дорожного полотна, проезд будет закрыт с 16 по 20 июля, сообщили в пресс-службе администрации Салехарда. «Дорожники сообщают о временном перекрытии движения по улице Республики. Обещают закончить быстро», — передает официальный telegram-канал мэрии. Работы ведутся на участке улицы Республики от улицы Зои Космодемьянской до улицы Матросова. Ранее URA.RU сообщало о том, что дорожники на полтора месяца перекроют дорогу в Губкинском.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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