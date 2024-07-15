В Салехарде на ремонт закрыли участок центральной улицы
В Салехарде (ЯНАО) участок улицы Республики возле окружного центра национальных культур стал недоступен для движения. По причине замены дорожного полотна, проезд будет закрыт с 16 по 20 июля, сообщили в пресс-службе администрации Салехарда.
«Дорожники сообщают о временном перекрытии движения по улице Республики. Обещают закончить быстро», — передает официальный telegram-канал мэрии.
Работы ведутся на участке улицы Республики от улицы Зои Космодемьянской до улицы Матросова. Ранее URA.RU сообщало о том, что дорожники на полтора месяца перекроют дорогу в Губкинском.
Перекрытие дороги в центре Салехарда 16-20 июля
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