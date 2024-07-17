«Евротранс» не сможет заключать госконтракты из-за срыва тюменских рейсов

Екатеринбургская компания ООО «Евротранс» внесена в реестр недобросовестных поставщиков. Управление Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области приняло такое решение в связи с постоянным срывом пассажирских перевозок «Бердюжье — Ишим». Теперь «Евротранс» не сможет участвовать в торгах и быть поставщиком по государственным контрактам в течение двух лет.
«Тюменским УФАС России рассмотрено обращение ГКУ ТО „Управление автомобильных дорог“ о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений в отношении ООО „Евротранс“ в связи с неисполнением последним своих обязательств по государственному контракту на осуществление регулярных пассажирских перевозок „Бердюжье — Ишим“. … Учитывая все обстоятельства, Комиссия Тюменского УФАС России вынесла решение о включении сведений в отношении ООО „Евротранс“ в реестр недобросовестных поставщиков, что ограничит право указанного лица участвовать в торгах и быть поставщиком по государственным контрактам в течение двух лет», — написано на сайте ведомства.
По их данным, перевозчик совершил только 71% рейсов за период с 1 по 31 мая, а с 1 по 17 июня еще меньше — всего 54%. Это повлекло нарушение прав пассажиров на качественное предоставление транспортных услуг. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.
Ранее URA.RUписало, что в первом месяце лета в Тюмени увеличилось число сорванных автобусных рейсов, которые следуют по городским маршрутам. В мае 2024 года было выполнено 95,86% запланированных рейсов, а уже в июне — 92,85%.
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