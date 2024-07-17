Пилот рассказал, что происходило на борту упавшего Superjet в последние секунды полета

Причиной катастрофы Sukhoi Superjet в Подмосковье стала ошибка при установке бортовых датчиков самолета на авиазаводе. Неправильная калибровка двух из четырех датчиков угла атаки ввела в заблуждение бортовую автоматику, которая не смогла предупредить экипаж об опасном режиме полета. Об этом рассказал пилот со стажем.
«Летчики начали набор высоты с максимальным углом атаки. Чтобы этого не произошло, бортовая автоматика предупреждает пилота об опасном режиме и недопустимом угле атаки. Однако в случае со злополучным Superjet автоматика была введена в заблуждение неверно установленными датчиками угла атаки и не выдала никаких предупреждений», — передает слова пилота MK.RU.
Он добавил, что у пилотов в такой ситуации практически не было времени распознать ошибку и предпринять какие-либо действия. В итоге падение самолета стало неизбежным, заключил эксперт.
Самолет Sukhoi Superjet 100 12 июля разбился в Коломне, погибли три члена экипажа. Сообщалось, что самолет не прошел обязательный облет после ремонта, как того требует регламент безопасности. Если бы этот регламент был соблюден, экипаж испытателей мог бы обнаружить технические неисправности и устранить их перед последним вылетом.
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