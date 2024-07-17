17 июля 2024

В дома Кургана возвращается горячая вода. Список

В десятки домов Кургана подадут горячую воду после ремонта теплопунктов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, опрессовки, отключение, водоснабжение, горячая вода, тазик, ковшик
Горячую воду подадут в указанные дома курганцев в течение одного-трех дней Фото:

В Кургане завершили ремонт в тепловых пунктах №37 и №163 в рамках подготовки к новому отопительному сезону. В связи с этим в домах курганцах в микрорайоне Энергетики и Западный в ближайшие дни появится горячая вода, сообщили в пресс-службе Курганской генерирующей компании.

«После завершения в тепловых пунктах №37 и №163 всех необходимых работ по подготовке к зиме начинается запуск горячего водоснабжения в домах курганцев, расположенных по следующим адресам: Артема 35; Бажова 67, 71; Конституции 41, 43, 45, 47, 49, 51; Техническая 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 12А, 14, Юргамышская 4», — указано в сообщении компании.

Помимо этого, ресурс получит дом №14 в 5-м микрорайоне с индивидуальным водоподогревателем. Внутриквартальные тепловые сети дома успешно прошли проверку повышенным давлением.

Вода появится в домах в течение одного-трех дней. Это связано с тем, что специалисты «Тепловых сетей» и обслуживающих организаций вручную открывают запорную арматуру на все дома, а теплоноситель в тепловых сетях должен прогреться.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане завершили ремонт в тепловых пунктах №37 и №163 в рамках подготовки к новому отопительному сезону. В связи с этим в домах курганцах в микрорайоне Энергетики и Западный в ближайшие дни появится горячая вода, сообщили в пресс-службе Курганской генерирующей компании. «После завершения в тепловых пунктах №37 и №163 всех необходимых работ по подготовке к зиме начинается запуск горячего водоснабжения в домах курганцев, расположенных по следующим адресам: Артема 35; Бажова 67, 71; Конституции 41, 43, 45, 47, 49, 51; Техническая 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 12А, 14, Юргамышская 4», — указано в сообщении компании. Помимо этого, ресурс получит дом №14 в 5-м микрорайоне с индивидуальным водоподогревателем. Внутриквартальные тепловые сети дома успешно прошли проверку повышенным давлением. Вода появится в домах в течение одного-трех дней. Это связано с тем, что специалисты «Тепловых сетей» и обслуживающих организаций вручную открывают запорную арматуру на все дома, а теплоноситель в тепловых сетях должен прогреться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...