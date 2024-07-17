В дома Кургана возвращается горячая вода. Список

В десятки домов Кургана подадут горячую воду после ремонта теплопунктов

18 июля 2024 в 11:56 Размер текста - 17 +

Горячую воду подадут в указанные дома курганцев в течение одного-трех дней Фото: Александр Константинов © URA.RU В Кургане завершили ремонт в тепловых пунктах №37 и №163 в рамках подготовки к новому отопительному сезону. В связи с этим в домах курганцах в микрорайоне Энергетики и Западный в ближайшие дни появится горячая вода, сообщили в пресс-службе Курганской генерирующей компании. «После завершения в тепловых пунктах №37 и №163 всех необходимых работ по подготовке к зиме начинается запуск горячего водоснабжения в домах курганцев, расположенных по следующим адресам: Артема 35; Бажова 67, 71; Конституции 41, 43, 45, 47, 49, 51; Техническая 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 12А, 14, Юргамышская 4», — указано в сообщении компании. Помимо этого, ресурс получит дом №14 в 5-м микрорайоне с индивидуальным водоподогревателем. Внутриквартальные тепловые сети дома успешно прошли проверку повышенным давлением. Вода появится в домах в течение одного-трех дней. Это связано с тем, что специалисты «Тепловых сетей» и обслуживающих организаций вручную открывают запорную арматуру на все дома, а теплоноситель в тепловых сетях должен прогреться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане завершили ремонт в тепловых пунктах №37 и №163 в рамках подготовки к новому отопительному сезону. В связи с этим в домах курганцах в микрорайоне Энергетики и Западный в ближайшие дни появится горячая вода, сообщили в пресс-службе Курганской генерирующей компании. «После завершения в тепловых пунктах №37 и №163 всех необходимых работ по подготовке к зиме начинается запуск горячего водоснабжения в домах курганцев, расположенных по следующим адресам: Артема 35; Бажова 67, 71; Конституции 41, 43, 45, 47, 49, 51; Техническая 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 12А, 14, Юргамышская 4», — указано в сообщении компании. Помимо этого, ресурс получит дом №14 в 5-м микрорайоне с индивидуальным водоподогревателем. Внутриквартальные тепловые сети дома успешно прошли проверку повышенным давлением. Вода появится в домах в течение одного-трех дней. Это связано с тем, что специалисты «Тепловых сетей» и обслуживающих организаций вручную открывают запорную арматуру на все дома, а теплоноситель в тепловых сетях должен прогреться.