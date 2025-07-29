Хулиганы измазали плитку
В городе Шумихе Курганской области вандалы залили битумом новую дорожку на площади. Об этом рассказали местные жители.
«Кто-то ночью залил дорожку субстанцией, напоминающей битум. Причем предварительно набрав его в бутылку, которая валяется там же», — передает газета «Знамя труда» со ссылкой на горожан.
Уточняется, что новую плитку недавно уложили рабочие. На площади планируется установить лавочки и другие элементы благоустройства.
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