29 июля 2025

Курганские вандалы загадили благоустройство на площади в Шумихе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Хулиганы измазали плитку
Хулиганы измазали плитку Фото:

В городе Шумихе Курганской области вандалы залили битумом новую дорожку на площади. Об этом рассказали местные жители.

«Кто-то ночью залил дорожку субстанцией, напоминающей битум. Причем предварительно набрав его в бутылку, которая валяется там же», — передает газета «Знамя труда» со ссылкой на горожан.

Уточняется, что новую плитку недавно уложили рабочие. На площади планируется установить лавочки и другие элементы благоустройства. 

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В городе Шумихе Курганской области вандалы залили битумом новую дорожку на площади. Об этом рассказали местные жители. «Кто-то ночью залил дорожку субстанцией, напоминающей битум. Причем предварительно набрав его в бутылку, которая валяется там же», — передает газета «Знамя труда» со ссылкой на горожан. Уточняется, что новую плитку недавно уложили рабочие. На площади планируется установить лавочки и другие элементы благоустройства. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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