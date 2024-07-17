17 июля 2024

Глава Шадринска Мокан проводил на пенсию свою подчиненную. Фото

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День знаний в школе № 31. Екатеринбург, день знаний, 1 сентября, букет цветов
В Шадринске руководитель отдела образования Светлана Кислицына вышла на пенсию Фото:

В Шадринске на заслуженный отдых ушла руководитель отдела образования администрации города Светлана Кислицына. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Глава города Антом Мокан вручил Кислицыной почетную грамоту.

«Руководитель отдела образования Светлана Кислицына вышла на заслуженный отдых. Она больше 15 лет проработала в отделе образования», — сообщили в пресс-службе администрации города Шадринска.

Кислицына имеет педагогическое образование. Отдел образования администрации города Шадринска она возглавила в 2017 году, а ранее работала заместителем руководителя отдела. Глава города Антон Мокан поздравил Светлану Кислицыны с выходом на пенсию и вручил почетную грамоту. По данным источника агентства, на должность руководителя отдела образования проходит согласование бывший педагог.

Глава Шадринска Антон Мокан поздравил руководителя отдела образования Светлану Кислицыну с выходом на пенсию
Глава Шадринска Антон Мокан поздравил руководителя отдела образования Светлану Кислицыну с выходом на пенсию

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В Шадринске на заслуженный отдых ушла руководитель отдела образования администрации города Светлана Кислицына. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Глава города Антом Мокан вручил Кислицыной почетную грамоту. «Руководитель отдела образования Светлана Кислицына вышла на заслуженный отдых. Она больше 15 лет проработала в отделе образования», — сообщили в пресс-службе администрации города Шадринска. Кислицына имеет педагогическое образование. Отдел образования администрации города Шадринска она возглавила в 2017 году, а ранее работала заместителем руководителя отдела. Глава города Антон Мокан поздравил Светлану Кислицыны с выходом на пенсию и вручил почетную грамоту. По данным источника агентства, на должность руководителя отдела образования проходит согласование бывший педагог.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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