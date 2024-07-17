17 июля 2024

Лоукостер «Победа» возобновит полеты из Тюмени в Москву

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Самолет авиакомпании будет вылетать из Тюмени ежедневно ранним утром Фото:

В Тюмени с сентября возобновятся авиарейсы в Москву самолетами авиакомпании «Победа». Об этом сообщает telegram-канал «Аэропорт Рощино».

«С начала сентября авиакомпания „Победа“, партнер Международного аэропорта Рощино, продолжит выполнять ежедневные рейсы из Тюмени в Москву (Шереметьево). С понедельника по воскресенье», — указано в сообщении.

Время в пути составит три часа пять минут, вылет из Тюмени — в пять часов 15 минут. Ранее URA.RU писало, что в Салехарде появился дополнительный авиарейс до Тюмени.

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В Тюмени с сентября возобновятся авиарейсы в Москву самолетами авиакомпании «Победа». Об этом сообщает telegram-канал «Аэропорт Рощино». «С начала сентября авиакомпания „Победа“, партнер Международного аэропорта Рощино, продолжит выполнять ежедневные рейсы из Тюмени в Москву (Шереметьево). С понедельника по воскресенье», — указано в сообщении. Время в пути составит три часа пять минут, вылет из Тюмени — в пять часов 15 минут. Ранее URA.RU писало, что в Салехарде появился дополнительный авиарейс до Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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