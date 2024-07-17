Жители Салехарда смогут улететь в Тюмень дополнительным самолетом

Авиакомпания "Ямал" ввела дополнительный рейс в Тюмень
Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный авиарейс из Салехарда в Тюмень. Улететь им можно 19 июля из окружной столицы ЯНАО, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
«Рейс 9845 Салехард — Тюмень. Вылет из Салехарда в 17:00 19 июля», — сообщает пресс-служба авиакомпании «Ямал» в официальном telegram-канале.
Ранее, авиаперевозчик анонсировал в Тюмень по субботам. В Москву дополнительные воздушные суда будут летать из Надыма.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.