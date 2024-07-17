Жители Салехарда смогут улететь в Тюмень дополнительным самолетом

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Авиакомпания "Ямал" ввела дополнительный рейс в Тюмень
Авиакомпания "Ямал" ввела дополнительный рейс в Тюмень Фото:

Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный авиарейс из Салехарда в Тюмень. Улететь им можно 19 июля из окружной столицы ЯНАО, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«Рейс 9845 Салехард — Тюмень. Вылет из Салехарда в 17:00 19 июля», — сообщает пресс-служба авиакомпании «Ямал» в официальном telegram-канале.

Ранее, авиаперевозчик анонсировал в Тюмень по субботам. В Москву дополнительные воздушные суда будут летать из Надыма.

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Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный авиарейс из Салехарда в Тюмень. Улететь им можно 19 июля из окружной столицы ЯНАО, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. «Рейс 9845 Салехард — Тюмень. Вылет из Салехарда в 17:00 19 июля», — сообщает пресс-служба авиакомпании «Ямал» в официальном telegram-канале. Ранее, авиаперевозчик анонсировал в Тюмень по субботам. В Москву дополнительные воздушные суда будут летать из Надыма.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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