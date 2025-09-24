24 сентября 2025

Аэропорт датского Ольборга закрылся из-за якобы БПЛА в небе

© Служба новостей «URA.RU»
Аэропорт датского Ольборга закрылся из-за неопознанного беспилотника
Аэропорт датского Ольборга закрылся из-за неопознанного беспилотника Фото:

Аэропорт датского города Ольборг закрыт из-за «беспилотников в воздушном пространстве». Прибывающих самолета уже были перенаправлены в другие аэропорты, сообщает сервис Flightradar24.

«Аэропорт Ольборга в настоящее время закрыт из-за беспилотников в воздушном пространстве. Три прибывающих рейса были перенаправлены в другие аэропорты», — говорится в сообщении сервиса в соцсети Х.

Ранее в результате произошедшего в аэропорту Копенгагена инцидента с беспилотниками было отменено около ста рейсов, а более тридцати воздушных судов были перенаправлены и совершили посадку в других аэропортах. По оценкам, ситуация затронула порядка 20 тысяч человек. Представители датской полиции сообщили, что на данный момент не располагают информацией о лицах, управлявших дронами. Кроме того, правоохранительные органы уточнили, что проверяют возможную связь данного происшествия с аналогичным инцидентом, который ранее произошел в Норвегии. Напомним, что из-за появления беспилотника работа аэропорта Осло была приостановлена более чем на три часа.

© Служба новостей «URA.RU»
