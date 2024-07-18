Генерал-лейтенант Шамарин останется в СИЗО до 21 октября

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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, арест, суд, наручники, заключение под стражу
Шамарину продлили арест (фото из архива) Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Срок ареста Начальник Главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин останется под стражей до 21 октября. Решение о продлении ареста Шамарину принял 18 июля 235-й гарнизонный военный суд.

Согласно решение судьи Ильи Романенкова, ходатайство следствия о продлении меры пресечения Шамарину было удовлетворено. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда. Заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее адвокат Шамарина Игорь Дюкин пояснил, что генерал-лейтенант отстранен от должности. Однако пока его не уволили — он выведен за штат. Суд также арестовал сегодня автомобиль Шамарина и зарплатную карту.

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Что выпускает пермский завод «Телта», давший взятку Шамарину

Шамарин обвиняется в получении взятки от гендиректора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной. Ее размер составил 36 миллионов рублей. Представители завода платили Шамарину за увеличение объема продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.

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Срок ареста Начальник Главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин останется под стражей до 21 октября. Решение о продлении ареста Шамарину принял 18 июля 235-й гарнизонный военный суд. Согласно решение судьи Ильи Романенкова, ходатайство следствия о продлении меры пресечения Шамарину было удовлетворено. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда. Заседание проходило в закрытом режиме. Ранее адвокат Шамарина Игорь Дюкин пояснил, что генерал-лейтенант отстранен от должности. Однако пока его не уволили — он выведен за штат. Суд также арестовал сегодня автомобиль Шамарина и зарплатную карту. Шамарин обвиняется в получении взятки от гендиректора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной. Ее размер составил 36 миллионов рублей. Представители завода платили Шамарину за увеличение объема продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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