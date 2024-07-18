Генерал-лейтенант Шамарин останется в СИЗО до 21 октября

Срок ареста Начальник Главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин останется под стражей до 21 октября. Решение о продлении ареста Шамарину принял 18 июля 235-й гарнизонный военный суд.
Согласно решение судьи Ильи Романенкова, ходатайство следствия о продлении меры пресечения Шамарину было удовлетворено. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда. Заседание проходило в закрытом режиме.
Ранее адвокат Шамарина Игорь Дюкин пояснил, что генерал-лейтенант отстранен от должности. Однако пока его не уволили — он выведен за штат. Суд также арестовал сегодня автомобиль Шамарина и зарплатную карту.
Шамарин обвиняется в получении взятки от гендиректора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной. Ее размер составил 36 миллионов рублей. Представители завода платили Шамарину за увеличение объема продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.
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